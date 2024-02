Los cruces más picantes: lo que dejó el debate de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados

El viernes se cerró una de las sesiones más extensas desde la vuelta a la democracia en 1983. El debate por la ley ómnibus vivió tres jornadas calientes dentro de la Cámara de Diputados. Por eso, MDZ recopiló los cruces más picantes, los momentos de tensión y los destacados que dejaron los diputados durante la maratónica sesión.

El diputado nacional por CABA, Maximiliano Ferraro, le dio una durísima advertencia al Gobierno. Y es que a través de la cuenta oficial de X de la Oficina del Presidente Javier Milei se posteó un comunicado de prensa con un fuerte mensaje hacia los legisladores: "La historia los juzgará según su desempeño en favor de los argentinos o en favor de continuar empobreciendo al pueblo. Que Dios y la Patria se lo demanden".

Es por esto que el diputado de la Coalición Cívica pidió que se deje de "intervenir al Poder Legislativo desde los tuits de la Oficina del Presidente para que cada uno de los 257 diputados podamos votar tranquilamente en virtud de nuestra conciencia, convicciones y acuerdos que se han logrado en esta cámara".

En esta línea, el diputado de Unión por la Patria, Germán Martínez, también dijo lo suyo: "Si están tan enojados, no con lo que tuitea la Oficina del Presidente, sino lo que el presidente cita a partir de ese tuit. ¿Por qué no nos ponemos los pantalones largos y hacemos lo que tenemos que hacer? Si seguramente si se suman, hay una mayoría superior a los 129 votos: porque no quieren".

Martínez fue tajante y se sinceró con sus colegas: "Probamente el 95% de los que estamos acá sentados ni siquiera sepamos que es lo que efectivamente se va a poner a consideración".

Rodrigo de Loredo, de la Unión Cívica Radical, también fue protagonista de un momento de máxima tensión. "Ustedes (La Libertad Avanza) han decidido agraviarnos de forma permanente. Terminaron sus actos de campaña cantando 'el que no salta es radical'. Estaba ingresando a la clínica en una situación de emergencia médica el presidente de mi partido, y el presidente de la Nación le tuiteaba encima", dijo enardecido.

Cristian Ritondo también fue parte de un momento picante. El diputado del PRO decía que el Gobierno anterior "multiplicó la deuda de los argentinos" y que se deberían "hacer cargo". "Son deudores seriales, hipócritas y cínicos", agregaba.

La "Ley Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos" ya cuenta con media sanción por parte de la Cámara de Diputados. Ahora resta que se voten los puntos en específico y determinar cómo llegaría la ley al Senado. La sesión será el martes desde las 14.

