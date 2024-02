Jose Luis Espert arremetió contra Ricardo Quintela en redes sociales: qué le dijo

El diputado nacional José Luis Espert apuntó en redes sociales contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por haber compartido su apoyo y solidaridad a Axel Kicillof por los "ataques desmedidos" que está sufriendo por parte del Gobierno Nacional. Además, arremetió contra el mandatario por hacer que su provincia caiga en default: "Caradura. Vivís de arriba de la coparticipación, acababas de refinanciar la deuda y ya la defaulteaste. Por si fuera poco, emitirás moneda trucha. Sos una vergüenza, igual que el inútil de Kicillof", escribió el liberal en sus redes sociales.

"Quiero expresar mi apoyo al gobernador Kicillof y mi solidaridad con el pueblo bonaerense que, al igual que muchos gobernadores está sufriendo los ataques desmedidos del presidente de la Nación. El gobierno Nacional sigue tomando de rehén al pueblo para tomar venganza con quienes no comparten sus ideas, actitud absolutamente repudiable, la gente no puede seguir sufriendo los caprichos del poder central y sus intereses personales. Exigimos respeto por un país con bases federales", escribió Quintela en su cuenta de X (exTwitter).

El gobernador riojano estuvo en el medio de la polémica por admitir que La Rioja afronta "limitaciones" para pagar su deuda con acreedores privados al atravesar desafíos económicos "sin precedentes". "La provincia enfrenta limitaciones en su capacidad de pagar capital e intereses con fecha de pago operada el 24 de febrero de 2024 bajo los bonos internacionales con vencimiento en 2028”, informó La Rioja en un comunicado remitido a los mercados.

El Ejecutivo provincial dijo que “se encuentra analizando y evaluando la mejor forma de abordar el manejo de sus compromisos financieros”. La díficil situación ocurre en el medio de una contracción "de la económica argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio" que han tenido un efecto directo en la economía provincial, "resultando en un grave descenso" en su recaudación fiscal.

Sumado a esto, La Rioja enfatizó en el ajuste que está teniendo por parte del Gobierno Nacional, que ha recortado el envío de fondos hacia el Interior del país.

“Más recientemente, la provincia no ha recibido fondos coparticipables, haciendo que los ingresos de la provincia sean insuficientes para cubrir los gastos relacionados con servicios y programas esenciales. Estos factores han limitado significativamente la capacidad de la provincia de honrar sus compromisos financieros, incluyendo los bonos 2028”, alegó. La Rioja señaló que ha contratado asesores financieros y legales y tiene la intención de iniciar consultas con los tenedores de esos bonos “con el objetivo de llegar a un acuerdo amigable y consensuado con ellos en el menor tiempo posible”.

La respuesta de Espert ante el posteo de Quintela.

Aseguró que hará “sus mejores esfuerzos para abonar en el menor tiempo posible el monto de intereses adeudados al 24 de febrero” pasado, por 28,8 millones de dólares.

A su vez, el gobernador de Buenos Aires, Kicillof, arremetió este lunes contra la gestión del presidente Javier Milei por haberle quitado el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, hecho que llevará a la Corte Suprema para que se revierta la decisión.

Es por esta razón que Quintela salió a defender a su par del PJ y al mismo tiempo Espert no dejó pasar el momento para apuntar contra los dos: "Caradura. Vivís de arriba de la coparticipación, acababas de refinanciar la deuda y ya la defaulteaste. Por si fuera poco, emitirás moneda trucha. Sos una vergüenza, igual que el inútil de Kicillof, que como Ministro de Economía y Gobernador no hay desastre que no haya hecho", escribió a través de X.

El presidente Milei compartió en la misma red el posteo de "El Profe", como le dice a Espert, en un claro ejemplo de su apoyo a los dichos del diputado liberal.