En vivo: declara el ex juez Walter Bento, acusado de liderar una asociación ilícita

El ex juez federal Walter Bento declara este martes en el marco del megajuicio que lo investiga como presunto líder de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios para presos federales.

El magistrado presta declaración en tribunales federales, a meses de haber sido destituido por el Consejo de la Magistratura de la Nación y quedar detenido en una cárcel común desde noviembre.

"El objetivo de la verdadera asociación ilícita liderada por el fiscal Dante Vega es: Bento preso y el cargo del Juzgado Federal N°1 con competencia penal y electoral. Se me atribuye injustamente una imputación de asociación ilícita", comenzó señalando en su alocución Bento y remarcó que "no solamente voy a explicar, sino que voy a demostrar la inexistencia de la supuesta asociación ilícita que supuestamente lideraba yo".

Indicó que "simultáneamente y en contraste voy a demostrar la verdadera asociación ilícita integrada por actores judiciales, políticos y policiales que armó esta causa. Liderada por el fiscal Dante Vega".

"Todos estos actores tenían la estrategia de armar esta causa en la que se manipuló a personas e incluso pruebas, se negoció y hay gente que tuvo beneficios y hay gente, como quienes estamos privados de la libertad, los padecemos", advirtió el exmagistrado.

El principal acusado en la megacausa por coimas se defendió argumentando que "jamás tuve un expediente cajoneado, nunca dormí una causa, no sé lo que significa ese concepto y ese término. Todas las decisiones nunca fueron unilaterales, porque no tuve ni tengo la verdad revelada. Y además porque no trabajo con gente que no sea honesta, capaz y buena persona".