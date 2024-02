Declara Walter Bento: "El fiscal Dante Vega prostituyó la ley del arrepentido"

El ex juez federal Walter Bento declara este martes en el marco del megajuicio que lo investiga como presunto líder de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios para presos federales. El magistrado presta declaración en tribunales federales, a meses de haber sido destituido por el Consejo de la Magistratura de la Nación y quedar detenido en una cárcel común desde noviembre. Dijo en tono desafiante que le "traigan una foto o una prueba recibiendo un maletín. Jamás recibí nada de nadie" y, a su vez, acusó contradicciones a la hora de tener en cuenta las declaraciones de Diego Barrera en el transcurso de la causa.

"El objetivo de la verdadera asociación ilícita liderada por el fiscal Dante Vega es: Bento preso y el cargo del Juzgado Federal N°1 con competencia penal y electoral. A mí se me atribuye injustamente una imputación de asociación ilícita", comenzó señalando en su alocución Bento y remarcó que "no solamente voy a explicar, sino que voy a demostrar la inexistencia de la supuesta asociación ilícita que supuestamente lideraba yo".

Indicó que "simultáneamente y en contraste voy a demostrar la verdadera asociación ilícita integrada por actores judiciales, políticos y policiales que armaron esta causa. Liderada por el fiscal Dante Vega".

"Todos estos actores tenían la estrategia de armar esta causa en la que se manipuló a personas e incluso pruebas, se negoció y hay gente que tuvo beneficios y hay gente, como quienes estamos privados de la libertad, los padecemos", advirtió el exmagistrado.

El principal acusado en la megacausa por coimas se defendió argumentando que "jamás tuve un expediente cajoneado, nunca dormí una causa, no sé lo que significa ese concepto y ese término. Todas las decisiones nunca fueron unilaterales, porque no tuve ni tengo la verdad revelada. Y además porque no trabajo con gente que no sea honesta, capaz y buena persona".

"En el armado de la supuesta asociación ilícita que lideraba yo, utilicé a una supuesta mano derecha, que era Diego Aliaga. Yo ya expliqué que no era ni me mano derecha ni izquierda ni ningún tipo de mano. ¿De qué manera atribuye la Fiscalía esa relación que yo ya expliqué? A través de 265 capturas de pantalla, que, según el fiscal, se traducen en comunicaciones", dijo.

"Imputaron a un muerto que no puede venir a sentarse y con quien nunca tuve relación", dijo en relación a Diego Aliaga, el difunto ex despachante de Aduana que, en cierta manera, fue uno de los detonantes de la causa.

Por otro lado, se refirió al asesino de Diego Aliaga -Diego Barrera-, quien se sentó ante el Tribunal en noviembre de 2023. Bento sostuvo que "todos saben que desde el comienzo las declaraciones de Diego Barrera en Instrucción fueron producto de un pacto y de una negociación con el fiscal Vega. Es una persona manipulable que no tenía nada que perder con su mujer y sus hijos detenidos (...) ¿Cuando mintió Barrera? Con lo que dijo en la Instrucción estamos todos detenidos y sentados acá. Y resulta que cuando vino a declarar al Tribunal bajo juramento, nadie quiso hacerle preguntas. Evidentemente hay que no quieren oír o que no quieren que diga".

En ese orden, también recordó el supuesto papel de los "actores políticos" que Diego Barrera mencionó en su declaración. Bento habló puntualmente de Carlos Ciurca, Leonardo Comperatore y Anabel Fernández Sagasti.

"El fiscal Vega, en el armado malicioso de esta causa, utilizó a Barrera, a los condenados y a los arrepentidos. No era suficiente lo que Vega, Antonio Carrizo, los políticos mencionados y los policías habían preparado para que dijera Barrera. Entonces tuvo la malintencionada de idea de solicitar -que juez Puigdéngolas hizo lugar- la imputación de una gran cantidad de abogados, civiles y policías. Mientras estaban en la comisaría o en la cárcel, les exhibían la ley del arrepentido". En otro tramo, sugirió que "el fiscal Vega prostituyó la ley del arrepentido".

"El video de la audiencia indagatoria del coimputado Martín Rios del 6 de mayo de 2021 está absolutamente claro que no estamos en presencia de arrepentidos, sino de personas que no soportaban estar privadas de la libertad y mucho menos ir a la cárcel", indicó Bento.

"Nunca tuve relación con los arrepentidos. Jamás. Solamente trato en las audiencias o en los pasillos de Tribunales. Seguramente, como Barrera, en algún vendrán a decir la verdad. Pero si no lo hacen, estoy encantado de hacer un careo o lo que el Tribunal disponga. Delante mío y ante mis ojos no van a poder mentir porque llevan una mochila demasiado pesada. En su momento dije que los entendía, pero hoy ya no porque el daño que hicieron es irreparable". lanzó Bento en relación a Martín Ríos, Matías Aramayo y Marcos Calderón.

Asimismo, cuestionó el contenido extraído del contenido de Walter Bardinella Donoso, que estuvo prófugo hasta 2020 y fue condenado por el secuestro de más de 240 kilos de marihuana. La droga se encontraba acondicionada en 346 paquetes en el interior de un camión requisado en la localidad mendocina de Malargüe en agosto de 2015. La situación de Bardinella Donoso precipitó la investigación que condujo hasta el ex juez Walter Bento. En ese sentido, Bento acusó "manipulación" en el teléfono de Bardinella Donoso.

Lo que ocurre es que, tras varios años siendo buscado, el Bardinella Donoso fue detenido en marzo de 2020 en Guaymallén y, cuando se le secuestró el teléfono celular que llevaba, aparecieron las primeras pruebas que orientaron hacia el magistrado".

"Así se formó esta causa: con las mentiras de Barrera y los condenados y las declaraciones de los arrepentidos -que tarde o temprano- van a reconocer que fueron mentiras y con el contenido de este teléfono, extraído sin ningún tipo de custodia o soporte. No son idóneos para hacer este trabajo".

Al apuntar contra los policías involucrados que declararon en su contra. "Yo los invito a que traigan al comisario Calleri, que fue el fundó la división de Narcocriminalidad. Que lo traigan para ver qué tal fue el trabajo que llevaba de manera conjunta con mi Juzgado a cargo. Si alguna paralicé una investigación, si alguna persona a mi cargo -no sólo yo- lo llamó para transmitir donde pisar el acelerador y dónde no. Jamás. Al comisario Marcelo Rivera lo tuvieron acá y no le preguntaron", subrayó.