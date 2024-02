Osvaldo Jaldo arremetió contra Nacho Torres y se despegó de los reclamos al Gobierno

El gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, expresó que no va a tomar "medidas extremas" como la que decidió Ignacio Torres, el mandatario provincial de Chubut, contra el Gobierno Nacional y por eso no firmó el documento que lanzó su par patagónico, en donde denunciaba la retención de fondos coparticipables por parte de la gestión de Javier Milei. "No voy a llevar a mi provincia a una confrontación con Nación", sentenció Jaldo.

"Si firmo un documento estoy comprometiendo al pueblo tucumano, que es a quien represento", expreso Jaldo, para justificar por qué no decidió acompañar el documento de algunos gobernadores en apoyo a Torres.

En ese sentido, explicó que "al tomar resoluciones analizo bien cuáles son las decisiones institucionales que debo tomar y cómo puedo comprometer a mi provincia".

Si bien se solidarizó con los habitantes de Chubut porque "no hay dudas de que la crisis golpea a todas las provincias", Jaldo cuestionó la veracidad de los argumentos de Torres. "Cuando se empiezan a buscar argumentos que a mí entender no son reales, se hacen reclamos sobre una base que no es real por no decir que es falsa”, lanzó.

Asimismo dijo: “Cuando el gobernador de Chubut habla de que le descontaron $13.000 millones, sí es verdad que la Nación le descontó. Pero no de coparticipación sino de deuda que tiene la provincia de Chubut en concepto de fondo fiduciario que debe casi $140 mil millones. Le descontaron una cuota de la coparticipación. Es decir que cuando se aduce que arbitrariamente descuentan los recursos no se está diciendo la verdad o se dice una verdad a medias”.

“En mi caso, cuando yo empecé la gestión me dejaron $35 mil millones de deuda. Eso se actualiza por el índice CER que es casi el de la inflación. Hoy Tucumán debe $72.000 millones por el mismo concepto que debe Chubut y a mí me descontaron 5000 millones” y dijo que eso no motivó una protesta por parte del Gobierno de Tucumán.

Jaldo, el gobernador de Tucumán que se despegó del PJ y tampoco negocia con Torres.

Para el mandatario tucumano, el "Gobierno nacional tiene el derecho de cobrar la deuda" y los "gobernadores que asumimos las gobernaciones tenemos la responsabilidad de cumplir con los derechos y obligaciones de las provincias". "No es que las provincias dejan de deber porque cambian de gobernador. Hay continuidad institucional y hay que hacerse cargo de las cosas que hay que seguir gobernado”, agregó.

"Bajo ningún punto de vista comparto tomar medidas extremas. El petróleo y el gas son de la Argentina. La patria y la Argentina es una sola ¿O nos queremos remontar a 200 años atrás cuando se decía que las provincias estaban primero que la Nación?”, se cuestionó.

“Me solidarizo con el pueblo de Chubut que no la está pasando bien como no la pasan bien todos los argentinos. Eso no da derecho a que tengamos semejante exposición pública y partiendo de una base que no es verdad. Los $13.000 millones Chubut los debe y los tiene que pagar. Chubut debe 130.000 millones que le seguirán descontando mensualmente porque se afecta la coparticipación y el descuento es automático”, arremetió.

Por último, también explicó que nunca expondría a su provincia a "una confrontación con Nación". Además, dio un ejemplo de cómo tuvo que manejarse cuando tuvo que defender el azúcar, el citrus y el bioetanol, en donde le "costó formar un bloque y salir de Unión por la Patria" porque él "entendía que un bloque de 100 diputados formado por porteños donde estaban más preocupados por poner palos en la rueda y estar en negativa permanentemente" no era la mejor forma para defender las economías regionales de su provincia.

"Yo ahí no vi la solidaridad del resto de los gobernadores a favor del azúcar, del citrus y del bioetanol. Cuando piden solidaridad esto es de ida y vuelta y a mí me eligieron para defender los intereses de Tucumán”, finalizó.