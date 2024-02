Los dirigentes del PRO mendocino que no firmaron el comunicado contra Torres

"Camino irreversible" el comunicado que impulsó Patricia Bullrich para tomar partido por el presidente Javier Milei en la disputa contra el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (PRO), por la retención de fondos coparticipables contó con la firma de muchísimos dirigentes del PRO a nivel nacional como también en Mendoza. Sin embargo, hubo funcionarios que no pusieron su nombre: en la provincia son varios y los motivos son diversos.

Un sector muy marcado que estuvo ausente en ese documento es el que responde a Omar De Marchi. En primer lugar llama la atención porque el excandidato a gobernador actualmente está a cargo de la secretaría de Relaciones Parlamentarias de Nación. Es decir que es funcionario de Milei. Pero, hay que recordar que Bullrich y De Marchi no son del mismo sector y por el contrario, están enemistados. De hecho, antes de romper con Cambia Mendoza, el mendocino trabajó junto a Horacio Rodriguez Larreta en la disputa presidencial contra la actual ministra de Seguridad de Milei quien además tomó partido en la provincia por Alfredo Cornejo.

No figura el nombre de De Marchi pero tampoco de nadie de su espacio dentro del PRO local: ni del diputado nacional Álvaro Martínez, ni de diputado provincial Gabriel Pradines, ni del senador Germán Vicchi, ni exintendente Sebastián Bragagnolo, entre otros. En ese sentido, en diálogo con MDZ, Álvaro Martínez sostuvo que: "Nunca nos llegó el documento. Es un “PRO” bastante reducido quienes firman este documento. Están quienes la apoyaron a Bullrich en la campaña. Y se ve q tampoco le avisó a Mauricio Macri", advirtió el legislador, quien además aclaró que él trabaja "muy bien" junto a Milei.

El comunicado lo hizo circular el equipo de Bullrich. Esta afirmación la confirmó a este diario la vicegobernadora Hebe Casado. "Este comunicado se gestó en un grupo cercano a Patricia, que la acompañó durante la campaña", aclaró. Respecto de la ausencia del grupo de De Marchi en el texto, dijo: "El sector de De Marchi no se sabe muy bien en qué partido está", dijo.

Omar De Marchi junto a Javier Milei

La vicegobernadora mendocina firmó el comunicado impulsado por Bullrich, marcando su postura a favor de la Nación en la disputa con el gobierno de Chubut, cuyo primer mandatario es del PRO y pese a que todos los gobernadores de Juntos por el Cambio, incluido Cornejo, firmaron un documento el viernes pasado el aval a Torres. Sin embargo el mandatario mendocino afirmó este domingo por la noche que aunque avalaba a su par no estaba de acuerdo con la posible represalia patagónica de cortar el suministro de gas y petróleo al país.

Una diputada del PRO mendocino que es cercana a Bullrich pero no es demarchista y tampoco estampó su firma en el documento es Sol Salinas. MDZ la consultó sobre su decisión. La legisladora aseguró que: "No firmé porque no es algo que se consensuó con toda la cúpula. No firmaron Macri,Hernán Lombardi, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo. Nacho Torres es gobernador del PRO, por lo que hay que tener otros mecanismos", afirmó.

La pelea entre Milei y Torres y los gobernadores patagónicos está generando un revuelo en todos los partidos pero principalmente en el PRO porque el gobernador es de esa fuerza que se especulaba podía aliarse al partido gobernante, es decir a La Libertad Avanza. Por ahora, como partido con todos sus dirigentes adentro, no es posible esa coalición tras el durísimo conflicto con Chubut.