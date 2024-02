Corte del suministro de petróleo y gas: Alfredo Cornejo calificó de "coercitiva" la amenaza de Ignacio Torres

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se refirió al conflicto que enfrenta al presidente de la Nación, Javier Milei, con el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, luego de que el sureño reclamara por fondos coparticipables y amenazara con cortar el suministro de petróleo y gas al resto del país en el caso de obtener una respuesta negativa.

Cornejo, considerado como uno de los gobernadores que más diálogo tiene con el Gobierno nacional, sorprendió el último viernes al firmar un comunicado de Juntos por el Cambio en el cual se cuestionaba el accionar de Milei en la discusión con Torres. No obstante, este domingo, Cornejo habló puntualmente sobre la advertencia de Torres en materia energética y mostró sus diferencias.

Al ser consultado sobre si coincide o no con el ultimátum de Torres en relación a frenar el suministro de gas y petróleo, sostuvo: "¿Cómo estar de acuerdo con medidas coercitivas de cualquier tipo? Yo estoy de acuerdo con buscar el entendimiento entre el Gobierno nacional y las provincias. Tenemos que hacer lo nuestro en este cambio de modelo económico. Algunas hemos hecho mucho esfuerzo".

"Con el esfuerzo de los mendocinos nos hemos puesto en un lugar de equilibrio y de no malgastar los recursos. Quizás otras provincias no han estado del todo bien. El Gobierno nacional tiene que hacer lo suyo. Nuestra posición es que no hay que tocar los recursos de las provincias y que este cambio de modelo que requiere un ajuste de un montón de variables de la economía sea lo más equitativo y que no pierdan los de siempre", dijo ante en la prensa, en la previa de la Bendición de los Frutos, acto correspondiente al esquema de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

"Para eso el Gobierno nacional tiene que tener un calibre fino en cada de una de esas modificaciones. Las provincias tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Fundamentalmente, hay que poner en valor a la gente que trabaja y produce. Es el centro de los que generan riqueza y en Mendoza hay mucha gente que va a en esa dirección. Hay que representarlos y cuidarlos", aportó Cornejo.

Alfredo Cornejo en la Bendición de los Frutos. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ.

Javier Milei vs. Ignacio Torres

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentará este lunes una demanda contra el Gobierno de Javier Milei por el recorte de 13.500 millones de pesos de coparticipación, que consideran arbitrario y extorsivo. El mandatario provincial irá a la Corte Suprema para pedir su intervención en el conflicto.

Además, el gobernante provincial analiza presentar una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto delito de "incumplimiento de los deberes del funcionario público y extorsión".

En paralelo, el vicegobernador Gustavo Menna mostró en redes sociales los papeles que amparan el reclamo de su provincia y acusó al funcionario de "mentir descaradamente".

El vicegobernador reflejó que el 22 de febrero se solicitó la autorización formal para cancelar la deuda con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial con recursos obtenidos de emisión de títulos de deuda garantizados con regalías, pero señaló que desde el Gobierno nadie contestó.

A su vez, el ministro del Interior, Guillermo Francos, salió al cruce y reveló que fue la provincia que no respondió a las solicitudes del Gobierno donde se pidió más información para renegociar la deuda. Cabe señalar que Chubut ya había ido a la Justicia para reclamar por la quita de subsidios al transporte, donde este jueves el Juzgado Federal de Rawson falló a su favor y ordenó dar marcha atrás. En este contexto, Torres también había amenazado con suspender, a partir del miércoles, la entrega de gas y petróleo si el Ejecutivo no se retractaba de su decisión. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

El presidente Javier Milei criticó nuevamente a Ignacio Torres, al que llamó "un pobre chico que no está en condiciones de leer un contrato" tras su amenaza de cortar el envío del petróleo y gas de la provincia al resto del país en reclamo de la entrega 13.000 millones de pesos en concepto de coparticipación que no le giró la Nación, y advirtió que, en caso de llevar adelante la advertencia, sería "un delito".

"Pobrecito, Nachito, es un pobre chico que no la ve. No puede leer ni comprender un contrato. Es de una precariedad intelectual muy grande", dijo el Presidente en declaraciones al canal La Nación+ desde la ciudad estadounidense de Washington, donde este sábado participó de la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC).

El presidente explicó que la provincia chubutense "tomó una deuda contra garantía de coparticipación" y, en consecuencia, observó sobre la retención de fondos hecha por Nación: "Cuando depositan la coparticipación, posteriormente se afecta la parte de la deuda y les llega el remanente".

"Yo no tengo la culpa de que el chico no pueda emplear un texto y comprenderlo. Evidentemente, es una víctima del deterioro de la educación argentina", insistió Milei acerca de Torres.