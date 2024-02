En pie de guerra: Ignacio Torres amenazó al Gobierno con dejar de exportar petróleo si no le mandan la coparticipación

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, advirtió este viernes que interrumpirá la exportación de petróleo si el Ministerio de Economía de Nación "insiste con retener de manera indebida la mitad de la coparticipación" que le corresponde a la provincia.



Torres habló en el marco de los festejos por el 123° aniversario de Comodoro Rivadavia, ciudad cabecera de la cuenca petrolera del Golfo San Jorge, donde acusó a la cartera de Hacienda de retener "de manera indebida" fondos por deudas a corto plazo que el gobierno local tomó durante la administración anterior.

Allí, relató que desde su administración "propusimos canjear esta deuda por una de mejores condiciones ante el Banco Central, que no nos puede negar esas condiciones y sin embargo nos están pateando la autorización, cuando a Nación se lo autorizan en 24 horas".



Torres acusó "al Ministerio de Economía de la Nación de retener de manera indebida la mitad de la coparticipación, cuando la provincia tiene voluntad de pago de una deuda y para eso propuso al Banco Central un canje de deuda en mejores condiciones, que hasta el momento no fue aprobado".



Culpó a la gestión anterior del "gobernador (Mariano) Arcioni de poner la cabeza en la guillotina endeudándose con tasas altísimas ante lo cual nosotros propusimos canjear esta deuda por una de mejores condiciones".



Y agregó que "esperamos que esto sea una cuestión administrativa, no una forma de amedrentamiento porque si es así y el martes o miércoles no hay una resolución favorable, vamos a optar por no exportar ni un barril de petróleo".



Recordó, además, que "Chubut es la cuarta provincia exportadora y no vamos a permitir que nos pisen la cabeza de esta manera".



Sostuvo que la postura de la administración central "es ir contra las provincias" aunque "nosotros estamos de acuerdo en muchas cosas con el Gobierno nacional porque queremos que le vaya bien, pero no vamos a permitir que no se nos dé la misma posibilidad que a Nación para canjear deuda".



Luego advirtió que "confiamos en que se va a resolver, pero si no vamos a usar todas las herramientas que tenemos para defendernos y vamos a ganar esta pelea, porque la ley es una sola y es para todos".



Las declaraciones de Ignacio Torres coincidieron con un encuentro multitudinario de sindicatos vinculados con la actividad petrolera que este viernes se movilizaron, en el aniversario 123 de Comodoro Rivadavia, para protestar por la quita de recursos de las operadoras a la que acusan de direccionar la inversión a la cuenca de petróleo no convencional de Vaca Muerta.



"Quiero agradecer a los gremios por la posición que tomaron en esta avanzada contra las arcas provinciales porque si no nos plantamos ahora al principio, no sacamos más la cabeza del pozo en 4 años" sostuvo



La administración de Ignacio Torres viene denunciando desde principio de la gestión que el gobierno anterior de Mariano Arcioni le dejó una "bomba financiera" por deudas que tendrán vencimiento en los próximos meses por 100.699 millones provenientes -entre otros- del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

El documento

Noticia en desarrollo...