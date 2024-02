El gobernador de Chubut redobló la apuesta y le contestó a Milei: "Yo no le tengo miedo"

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, le respondió al Gobierno luego del comunicado en el que se lo acusó de realizar una “amenaza de carácter chavista”.

En diálogo con LN+, Torres le retrucó al Gobierno: “Que me manden a la gendarmería, que me metan preso. Me eligieron para defender los intereses de los chubutenses y es lo que estoy haciendo”.

Torres había amenazado con interrumpir desde el próximo miércoles la salida de petróleo y gas de la provincia si el Ministerio de Economía de la Nación "insiste con retener de manera indebida la mitad de la coparticipación" que le corresponde a su distrito, ante lo cual el Gobierno Nacional advirtió que una medida de ese tipo sería "absolutamente ilegal".

LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL SUR



Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio.



En febrero el gobierno nacional nos retuvo ilegalmente… pic.twitter.com/Qq2mJcW3W8 — Nacho Torres (@NachoTorresCH) February 23, 2024

“El miércoles, si no está la solución para los chubutenses, se paran todos los yacimientos”, ratificó el mandatario chubutense.

“La solución no es ni más ni menos que quitarnos el pie de encima desde el Banco Central (BCRA) a pedido del Gobierno para matar a la provincia de Chubut. Es una decisión de todos los chubutenses”, agregó Torres.

Minutos más tarde, la pelea continuó en la red social X, donde Torres redobló la apuesta y le contestó a Milei: “A diferencia de otros, yo no le tengo miedo”.

“No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias”, agregó.