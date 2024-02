Un proyecto que apoyaban todos los diputados generó un festival de chicanas entre ellos

La Cámara de Diputados de Mendoza tuvo este miércoles su cuarta sesión del año en la que se ratificaron decretos del Ejecutivo, se avanzó en la adhesión a la Ley nacional de oncopediatría y se aprobaron proyectos de resolución y declaraciones. El debate de una de estas últimas iniciativas, en la que todos los bloques estaban de acuerdo, generó sopresivamente un festival de chicanas y enojos entres los legisladores.

El tema que generó controversia fue una propuesta impulsada por la diputada Gabriela Lizana, del bloque Renovación Mendoza-Línea Nacional, expresando “el agrado por la convocatoria a la mesa de concertación de la uva prevista en el artículo 5 del decreto n° 1298/2020”. La legisladora massista hizo referencia a la necesidad de esta instancia para discutir el precio que reciben los productores e hizo hincapié en las problemáticas del sector vitivinícola y los reclamos específicos de los productores vitivinícolas del Este provincial quienes piden evitar prácticas de comercio desleal en la industria.

El diputado del bloque Juntos por la Libertad, Gustavo Cairo, se refirió a la situación y afirmó que “es un problema estructural de nuestra producción”, vinculando la coyuntura a las políticas económicas del último Gobierno nacional. En este sentido, criticó el dólar atrasado durante la gestión del expresidente Alberto Fernández, las retenciones a las exportaciones vino y los aranceles.

Las declaraciones del dirigente proveniente del PRO fueron replicadas por el diputado José Luis Ramón, del bloque Protectora y aliado del peronismo. “No voy a contestar al colega diputado que de manera agresiva lleva hacia el pasado los males de nuestros productores porque nosotros estamos mirando hacia adelante”, indicó.

“El libre mercado no va y no camina, y lo marca el actual presidente de la Nación. El libre mercado necesita la intervención del Estado en determinados aspectos que van a permitir que todos podamos desarrollarnos económicamente”, sostuvo el exdiputado nacional.

A su vez, apuntó contra los diputados oficialistas y dijo que le deben transmitir estos temas al gobernador Alfredo Cornejo y criticó que el presidente Javier Milei ahora no considere un traidor al mandatario mendocino. “Cuando el presidente habla de los gobernadores traidores son aquellos que están defendiendo los intereses de su provincia”, sostuvo Ramón y agregó que “entonces si el gobernador no es considerado traidor es porque va a defender los intereses del Estado nacional”.

“Hay que hablar de esto, porque si no con la mayoría automática que tiene el oficialismo en esta Legislatura puede hacer y votar lo que se le ocurra y no hablar de política”, concluyó el referente de Protectora.

Posteriormente, Cairo retomó la palabra y respondió que “Ramón tiene un problema porque por ahí lee mucho los libros de Marx y se le han complicado las ideas económicas. En el capitalismo en serio hay leyes de defensa de la competencia. Las políticas del Gobienro nacional apuntan a desarmar ese esquema corporativo que hace 80 años nos ha sumido en la pobreza”.

En medio de este festival de chicanas intervino el diputado de Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, quien disparó cuestionamientos contra el oficialismo y contra un sector de la oposición. “Cambia Mendoza no ganó con el 100% de los votos, cuando los tengan sí preocúpense si hablamos mucho o poco los legisladores de la oposición, porque mientas ustedes tienen la posibilidad hoy en día de estar tomando decisiones para que Mendoza salga adelante, no dicen nada mientras Mendoza está cada vez peor. Venimos a discutir, si no cierren la Legislatura, cierren el Congreso”, señaló.

Asimismo, cargó contra el bloque de La Unión Mendocina y recordó que “no iba a presentar candidatos nacionales porque era una fuerza íntegramente provincial y hoy en día tiene funcionarios adentro del Gobierno. Mientras algunos decían que jugaban para Mendoza, hoy día defienden que a Mendoza la estén atacando”.

Finalmente, el presidente del interbloque Cambia Mendoza, Enrique Thomas, tomó la palabra para criticar a sus colegas de otras bancadas. “Ruego que hayan reglas claras para llevar adelante un debate. No puede ser que un diputado le conteste al otro y como al otro no le gusta, vuelva a pedir la palabra y nos pasamos horas en un diálogo de dos y el resto de espectadores”, advirtió.

A su vez, respecto al tema original de discusión informó que este miércoles salió el decreto de convocatoria a este ámbito de concertación y que por esta razón el bloque oficialista acompañó este expediente. Aunque destacó que la situación del sector no se soluciona fijando un precio para la uva y remarcó las complicaciones estructurales que tiene el sector, producto de la política nacional de los últimos tiempos.

El debate lo cerró la diputada Lizana recordándole a Thomas su paso por el peronismo. “Quiero reconocer que el diputado Thomas fue presidente del INV, por lo que celebro su conocimiento, y lo fue cuando era peronista”, indicó.