Polémica por el fondo fiduciario de Juan Grabois: qué dijo el referente social tras las acusaciones en su contra

El referente social del Frente Patria Grande, Juan Grabois, compartió un extenso descargo luego de que circule la noticia de su posible vínculo con un fondo fiduciario y que recibió 244 millones de dólares durante el gobierno de Alberto Fernández.

Se trata del Fondo para la Integración Socio Urbana, una dependencia que en cuatro años pasó de tener menos de 65 empleados a más de 600 y que en 2023 gastó 130 millones de pesos en viáticos y pasajes.

"La 'caja' que me atribuyen es más chica que la que usaremos cuando hagamos la revolución de las 3T (tierra, techo y trabajo)", escribió Grabois en un largo posteo que publicó en la red social X.

Acto seguido, agregó: "Cuando gobernemos, los barrios van a tener todo lo que necesiten, cada argentino va a tener un terreno y un crédito para construir".

"¿Y sabés como la vamos a financiar? Con la que se afanan evadiendo impuestos, saqueando los recursos naturales, contrabandeando, pagando deudas ilegales y obteniendo rentas indebidas las corporaciones, los multimillonarios y las verdaderas castas. Con esa que los cara rotas te dicen que es la suya, pero en realidad es la tuya por el simple hecho de ser argentino", concluyó.

Activo en redes sociales, el excandidato a presidente también mantuvo un ida y vuelta con uno de sus clásicos adversarios: el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín.

Justamente, el empresario cruzó a Grabois con los millonarios gastos en viáticos del fondo fiduciario que le atribuyen: "Parecía más romántico cuando plantaba perejiles en campos usurpados".

"Repetir mil veces la misma mentira no la convierte en verdad. Ensuciar a los demás no te va a limpiar a vos. Te llevaste miles de millones de dólares de ´la tuya´ a Uruguay para no pagarle impuestos al socialismo imaginario, pero aún evadido, seguís necesitando demostrar que todos los que no rendimos pleitesía al Capital tenemos curros", respondió el referente de Unión por la Patria.

"¿Te das cuenta lo ridículo que es ser el pibe más rico del país y festejar un artículo difamatorio barato? Si me permitís un consejo: te vas a sentir mucho mejor volviendo al país, pagando los impuestos que corresponden y aceptando que no sos mejor que nadie, solo tenés más plata", sentenció.