La durísima chicana de Gustavo Valdés a Martín Lousteau: "Era ministro de Cristina Kirchner, no me va a marcar la cancha"

Las internas en la Unión Cívica Radical (UCR) no son nada nuevo en el mapa político argentino. Con Martín Lousteau en la presidencia del partido, los dardos cruzados entre boinablancas tienen otra estirpe por su paso por el gobierno de Cristina Kirchner. Y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se encargó de recordarlo.

"Me importa tres carajos lo que piense Lousteau, yo represento a los correntinos a no al centralismo porteño", dijo el mandatario provincial en Radio Sudamericana, luego de recibir al presidente Javier Milei el distrito. Al gobernador le habían preguntado por algún posible ruido interno en la UCR, ya que el titular del partido en varias ocasiones se había manifestado en contra del gobierno de LLA.

"Pertenezco a la provincia de Corrientes, cuando venga un presidente lo voy a recibir sea de mi partido o no", afirmó. "No estoy yendo a comer a Olivos ni me encuentro con todos los partidos políticos que están en un gobierno y después saltan a otro", introdujo. "Él era ministro de Cristina Kirchner, hoy no me va a venir a marcar la cancha en la UCR", remarcó.

"La desconfianza del radicalismo la pueden tener con Lousteau, yo hace cuarenta años soy radical", comparó el gobernador.

Valdés pertenece a un grupo de dirigentes radicales que se opuso a la designación de Lousteau como presidente del partido a nivel nacional. Este espacio lo encabezaba el actual gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que lo llamó "Grupo Malbec". A diferencia del posicionamiento de Lousteau, estos son más cercanos al gobierno libertario.

La visita de Javier Milei a Corrientes

Milei participó el lunes en la celebración del décimo aniversario del Club de la Libertad en Corrientes. Allí fue recibido por Valdés (UCR) En una conferencia con más de mil asistentes, el mandatario renovó sus cuestionamientos a la clase política, en especial a los legisladores nacionales.

De la charla se destacó que Milei apuntó a los diputados y senadores como responsables de las demoras que se ocasionarán al no poder llevar a cabo “mil reformas estructurales" presentadas en el proyecto de ley de Bases y el DNU 70/30 -que sigue vigente- "que permitirían duplicar el producto bruto per cápita en siete años”, sostuvo.

"Una de las cosas por las cuales los políticos no la ven y no entienden lo que yo hago, es que partimos de premisas distintas: ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama y yo parto del supuesto de que son una mierda y que la gente los desprecia", apuntó.