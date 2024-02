Video: el furcio de una diputada mendocina en el debate por la ley ómbinus que se volvió viral

Liliana Paponet, diputada Nacional por Mendoza nacida en San Rafael, y parte del bloque de Unión por la Patria, tuvo sus minutos de exposición en el marco del debate por la ley ómnibus, la cual tuvo votación favorable este viernes por la tarde, aunque todavía resta saber qué pasará punto por punto el próximo martes.

En el medio de su exposición, un furcio a la hora de referirse a Javier Milei, se volvió viral. "Ese es el presidente que tenemos. No le importa lo que vale una vida. Lo que a él le importa es cuánto cuesta cuidarla. Eso, diputados y diputadas, lo tenemos que tener bien claro", comenzó en su exposición Liliana Paponet. Pero luego continuó: "Le importa lo que valen las cosas. No lo que, perdón. No le importan. Le importa lo que vale las cosas. No le importa lo que valen las cosas, sí le importa lo que cuestan. ¿Sí? Ante esto, decirles, que no le importan lo que vale el esfuerzo".

El furcio de Paponet en el Congreso

En el resto de su exposición, la mendocina sostuvo que "quienes escribieron esta ley no entendieron los problemas de los argentinos, pero atendiendo a intereses particulares, entendieron perfectamente el país que quiere Milei, ese país que yo no comparto".

Los diputados de Unión por la Patria manifestaron su rechazo al proyecto del oficialismo y votaron todos en contra de la ley ómnibus. Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet fueron parte de los 109 votos en contra de la propuesta, contra los 144 a favor.