Se tiraron "con de todo": Florencio Randazzo, Pablo Duggan y un tenso cruce al aire

El diputado nacional, Florencio Randazzo, estalló contra el periodista Pablo Duggan, en un acalorado intercambio de insultos y acusaciones. En la salida del Congreso, el canal de noticias C5N frenó al excandidato a presidente para que converse con Duggan. La charla derivó en una fuerte lluvia de insultos, donde no se dejaron nada en el tintero.

Pablo Duggan comenzó poniendo en duda la decisión de Florencio Randazzo de acompañar la privatización de los ferrocarriles mientras que cuando el político fue ministro de Transporte, durante el Gobierno de Cristina Kirchner, sus políticas fueron contrarias. "No te hacía un militante K. Te conocí cuando eras crítico del Gobierno de Cristina", le señaló Randazzo, a lo cual a Duggan le pareció una "vergüenza" que al diputado le "importe" lo que el periodista piense.

"No soy un alcahuete, ni rufián de ningún medio de comunicación. Yo soy un tipo independiente, que tiene coherencia. Entonces deberías escucharme antes de ponerte agresivo", estalló Randazzo, en un tono elevado. En esta línea, aseveró: "Tu misión (como periodista) es informar y escuchar, no ser un militante para quedar bien con algún dueño del medio".

"Yo digo lo que quiero", se defendió el periodista. "Levantá el nivel", le aconsejó Duggan. Randazzo, por su parte, le pidió que no le "falte el respeto": "¿Te queda claro?, no me faltes el respeto. Porque yo hace 40 años que hago política".

Pablo Duggan le respondió a Florencio Randazzo.

"¿Sabés por qué está (Javier) Milei en el Gobierno? porque Cristina Kirchner eligió un Alberto Fernández, que en cuatro años hicieron un desastre en la Argentina", apuntó Randazzo. Cuando Duggan intentó responderle, el diputado fue tajante: "Callate la boca. No digas estupideces para quedar bien con tus patrones".

