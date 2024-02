Mema reveló detalles de la reunión que mantuvo Cornejo con los intendentes

El gobernador Alfredo Cornejo recibió en los últimos dos días a los intendentes radicales, pero también del peronismo, y todos coincidieron en manifestar una preocupación clave para los municipios: la baja en la recaudación que impacta en la coparticipación que es distribuida. La intención del máximo mandatario provincial era plantear una estrategia de austeridad en los gastos, que es la misma que piensa llevar adelante a nivel provincial.

Natalio Mema, actual ministro de Gobierno de Alfredo Cornejo, dialogó con MDZ Radio 105.5 y se refirió a la reunión que mantuvo el gobernador Alfredo Cornejo junto a los intendentes de la provincia de Mendoza. "Lo que hicimos fue compartir información, en base a que ya tenemos la información consolidada de lo que fue el año pasado. Por lo tanto, con mostrar la foto de 2023 contra 2022, vimos un 2023 que, más allá del enfriamiento y de la caída en la economía en general durante todo el año pasado, tuvimos la situación específica de la campaña política del ministro de Economía y candidato a presidente que eliminó la quinta categoría de ganancias", comenzó explicando.

Y agregó que "eso fue un impacto muy fuerte en la coparticipación a las provincias y a los municipios. Además, ya teníamos los datos de cómo estaba cerrando enero, entonces con la foto de lo que venía pasando y lo que sucedió en este mes que acaba de terminar, nos sirve para saber dónde estamos parados y cómo nos ordenamos para adelante. Más allá de cualquier diferencia política, tenemos que prestar los servicios del Estado, y tenemos que hacerlo ordenados y seguramente mancomunado junto con los intendentes".

Mema continuó comentando los temas que se trataron durante la reunión en Casa de Gobierno: "Nosotros no discutimos de política ayer con los intendentes, lo que hicimos fue compartir los análisis que teníamos, tanto de lo que está pasando a nivel nacional como a nivel provincial, y la información que tenemos también respecto a cada uno de los municipios. Estamos todos con expectativa de cómo se va dando esto, pero este es un Gobierno que viene a hacer reformas muy profundas en muchísimos aspectos y que necesita consenso político porque no tiene hoy las herramientas políticas que han tenido, salvo los cuatro años de Macri, todo el resto con mayoría absoluta en las dos cámaras".

Alfredo Cornejo junto con los intendentes.

Con respecto al contexto actual de la provincia, aclaró que "estamos parados en una situación que nos encuentra ordenados, y la gran mayoría de los municipios también lo están desde lo fiscal, pero con un panorama muy sombrío porque hoy ya estamos con muchos menos recursos y con muchas más erogaciones. Esta inflación fuerte se da aún más fuerte en las cuestiones esenciales, como por ejemplo el combustible y buena parte de los insumos que requiere el Estado para prestar los servicios. Entonces, tenemos un aumento en el nivel de gasto, en términos reales, y una disminución en términos reales a nivel de ingresos, por lo que tenemos que aprovechar esta administración de los recursos para poder ordenarnos para lo que viene. Hoy estamos en una situación muy desventajosa respecto a la situación que teníamos, pero sobre todo para adelante tenemos un nuevo modelo económico que vamos a ver cómo funciona y una novedad política también a nivel nacional que nos genera mayor incertidumbre sobre hacia dónde vamos".

Y en relación al funcionamiento del Gobierno nacional, sostuvo: "Tenemos un Gobierno nacional que está intentando hacer cambios profundos con muy pocos representantes en el Congreso. Es una fuerza nueva que viene de ganar muy bien las elecciones, pero ahora le está tocando gobernar con las herramientas que tiene la democracia y que son muy débiles al momento de enfrentar la cantidad de cambios que tienen y que quieren hacer. Por lo tanto, va dependiendo de los distintos apoyos que vayan consiguiendo para realizar estas reformas, y sobre todo, para sostenerlas en el tiempo porque es una reforma muy importante".

Natalio Mema brindó detalles sobre la reunión.

"Es un cambio de modelo económico muy importante que probablemente todos estábamos demandando, el asunto es ver qué viabilidad tiene porque es la posibilidad que vamos a tener todos de poder sostener nuestra actividad y vida económica. El Estado tiene una responsabilidad mayúscula y no sabemos bien cómo van a comportarse los recursos y cómo van a comportarse los precios en lo que se viene. Aún saliendo bien este modelo, los próximos meses van a ser muy duros y probablemente se profundice esta caída", sumó el ministro.

Además, Mema argumentó que "nosotros no le vamos a exigir a este Gobierno de 50 días que resuelva lo que no se resolvió en los últimos 20 años. No me parece sentarnos en una postura inflexible. Es una situación política novedosa, están yendo a un cambio y nosotros no podemos exigirle todos los resultados en los primeros dos meses de gobierno".

Por último, generalizando la opinión de los mandatarios mendocinos, afirmó: "Nosotros creemos que estamos en una crisis muy profunda que nos encuentra ordenados, pero este orden no puede durar uno, dos o tres meses, depende de cómo nos vaya con los gastos. Por lo tanto, es un nivel alto de preocupación, sobre todo por la incertidumbre".

