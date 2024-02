Ley ómnibus: la toma de deuda y la coparticipación del impuesto PAIS traban las negociaciones en el Congreso

12.38 - Siguen las negociaciones a la espera de la votación

Mientras los diputados avanzan con el debate en el recinto, distintas autoridades de La Libertad Avanza negocian todavía con la UCR y Hacemos Coalición Federal los últimos cambios del proyecto, que demoran la votación.

Esto tiene que ver con el artículo respecto a la deuda. Acá hay doy puntos: uno tiene que ver con la desregulación que quiere Javier Mili para poder reestructurar deuda, necesita flexibilizar los procedimientos administrativos pero la oposición se resiste a hacer porque dice que "opaca el proceso". El otro punto tiene que ver con la derogación del artículo 1 de la Ley Guzmán, que obliga al Congreso a autorizar la toma de deuda externa.

El otro de los puntos tiene que ver con impuesto PAIS, que termina a fin de año, según la planificación de la administración libertaria. Los gobernadores piden que se coparticipe la parte del tributo que no tiene que ver con los derechos de la exportación. En esas negociaciones está el gobierno con la oposición mientras los diputados debaten en el Congreso.

11.55 - El kirchnerismo cuelga carteles en su banca

A medida que avanza el debate se acerca la votación y el kirchnerismo quiere evitar que salga esta ley. Ya sin mucho por hacer porque el oficialismo tiene garantizados los votos para esta tarde, cuando se definiría en particular, avanzaron con pegar carteles blancos con letras negras que dicen "que no sea ley".

11.08 Miguel Pichetto aclara sus insulto

En la jornada del jueves Miguel Pichetto, jefe del bloque Hacemos Coalición Federa, dijo: "No sean pelotudos" cuando un grupo de libertarios aplaudió que no avalara el pedido del kirchnerismo de frenar la sesión por la represión que se vivía en las calles. A partir de eso, el diputado aclaró sus dichos: "Estas son cosas que tenemos que cuidar, entran barras insultas aplauden, las emociones tienen que ser bajas"

"Los discursos de la calle no pueden venir acá, es una reflexión que hago, los que estaban ahí no tenían que estar ahí", agregó el exsenador nacional

10.32 - La represión de ayer vuelve a calentar la sesión, en el recinto

Después del cuarto intermedio, la sesión siguió con altos niveles de tensión por la represión de ayer y los ataques a periodistas. "La libertad de prensa y expresión fue afectada ayer por el Gobierno represivo del presidente Javier Milei", sentenció Gisela Marziotta (UP) para abrir la sesión.

10.00 - Se reanuda la sesión en Diputados

La Cámara de Diputados continuará hoy desde las 10 el tratamiento del proyecto de ley "Bases", tras pasar a un cuarto intermedio anoche, y el debate de esta jornada se centrará en los cambios incorporados en el capítulo de privatizaciones. Será la tercera jornada de trabajo parlamentario tras los incidentes ocurridos ayer entre las fuerzas de seguridad y manifestantes afuera del Congreso que se oponían al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y donde se registraron detenciones y heridos.

En la sesión especial se contabilizó un total de veinticuatro horas de debate, entre los dos días desde que empezó el tratamiento, y faltan aun unos 17 oradores para hacer uso de la palabra, previo a la votación en general, en la que el oficialismo tenía garantizado el respaldo de los bloques dialoguistas.

La propuesta de pasar a un cuarto intermedio fue formulada por el jefe de la bancada de LLA, Oscar Zago.

2 de febrero

00:40 - Cuarto intermedio

La Cámara de Diputados pasó a un cuarto intermedio hasta este viernes a las 10, por lo que se demoró hasta esta jornada la aprobación del proyecto de ley ómnibus, que contempla la declaración de emergencia pública, privatizaciones de una treintena de empresas y una reforma del Estado.

La decisión se adoptó a propuesta del diputado de Oscar Zago y fue respaldado por la mayoría de los legisladores.

Aún resta la exposición de 30 oradores y el debate prevén que se extienda durante el fin de semana, aunque no descartan que se pase a cuarto intermedio hasta el lunes.

23:00 - Guillermo Francos se presentó en Diputados

El ministro del Interior se presentó en el recinto para seguir de cerca el debate. Además, se reunión con los principales referentes de la oposición "dialoguista": buscan acordar si la votación se hace a la medianoche o mañana a primera hora.

Francos, en el recinto de Diputados

21:55 - Margarita Stolbizer apuntó contra Karina Milei

La diputada de Hacemos Coalición Federal le exigió a la secretaria general de presidencia y hermana del mandatario que salga "por la calle como todos nosotros". "Quiero imaginarme que no se va a retirar en auto y con custodios", disparó.

Además, cargo contra los "abusos del operativo de seguridad" de Patricia Bullrich por los enfrentamientos afuera del Congreso. "No es responsabilidad de los legisladores salir a parar los abusos del operativo policial. No podemos ni debemos. Los funcionarios del Ejecutivo son los que deberían estar haciéndolo", recalcó.

21:45 - Juan Manuel López cuestionó el operativo policial de Bullrich pero también apuntó al kirchnerismo

El diputado de la Coalición Cívica criticó los incidentes en las afueras del Congreso: "Bullrich, haciendo lo de siempre, exageró el operativo de seguridad".

Sin embargo, reconoció que hay "mucha tensión" afuera del Congreso y remarcó que "el kirchnerismo exageró la exageración de Bullrich". “Tienen que parar los dos”, señaló

21:35 - Desde el kirchnerismo denunciaron que periodistas fueron heridos por el operativo policial

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió una interrupción para denunciar que periodistas que realizaban una cobertura frente al Congreso recibieron balazos de goma.

21:25 - "Están empeñados en ser reprimidos para que esta sesión pare", Finocchiaro contra los manifestantes

El diputado del PRO, exigió que no se detenga la sesión de la ley ómnibus por los incidentes y aseguró que los manifestantes "no son trabajadores" porque "sino no estarían 48 horas al pedo en la plaza".

"Adentro y afuera de este Congreso se quiere impedir que se sesione: adentro planteando todo tipo de cuestiones dilatorias y afuera con un grupo de diletantes que están empeñados en ser reprimidos para que esta sesión pare", sostuvo.

21:10 - Se descompuso Belliboni y lo atiende el SAME en las afueras del Congreso.

El dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni es asistido por la militancia mientras yace en el piso frente a las puertas del Congreso.

El referente de la izquierda también se había descompuesto ayer durante la manifestación en las afueras del Palacio Legislativo en contra de la ley ómnibus.

21:05 - "¿Tanto vale una calle?" Duro reclamo de Máximo Kirchner

Luego de volver al recinto, el diputado de Unión por la Patria defendió su decisión de retirarse del Congreso para sumarse con los manifestantes en medio de los incidentes: "No es acting o no. Es tomarse 30 minutos y ver que pasa, evitar muertos o tragedias"

20:50 - Luis Caputo apareció en redes para fulminar al kirchnerismo por los incidentes

"Romper el país y gritar es lo único que saben hacer", escribió el ministro de Economía en su red social X, apuntando contra el espacio opositor por los enfrentamientos afuera del Congreso y tras los pedidos para suspender la sesión

20:45 - La Libertad Avanza retira sus oradores para agilizar el tratamiento

El presidente del bloque de diputados libertario, Oscar Zago, comunicó que la bancada de La Libertad Avanza retirará a todos sus legisladores de la lista de oradores restantes.

20:35 - Los diputados de Unión por la Patria regresaron al recinto

Varios integrantes del bloque opositor que se retiraron perdieron la moción para levantar la sesión hasta las 21 por los incidentes en las cercanías al Congreso. Por eso, retornaron a sus bancas.

20:20 - Máximo Kirchner denunció represión policial y aseguró que "era una marcha pacífica

En las inmediaciones del Congreso y en medio de los empujones, el diputado de Unión por la Patria destacó haber sido "consecuente siempre".

Además, acusó a Bullrich por los incidentes de la policía con los manifestantes en la puerta del Congreso: "Esto es innecesario, yo no quiero ni un policía lastimado ni un manifestante lastimado",

Por último, dejó una advertencia a Javier Milei ante la prensa: "Si le dije que no a Alberto, ¿cómo no le voy a decir que no a esta cosa de Milei?".

20:05 - El insulto de Pichetto a los diputados libertarios

Miguel Ángel Pichetto utilizó su intervención para pedirle al gobierno que aparezcan las autoridades para ordenar el caos en las inmediaciones del Congreso.

Acto seguido, aclaró que su bloque no apoya la idea de suspender la sesión. En ese momento, los legisladores de La Libertad Avanza lo aplaudieron, pero Pichetto no lo tomó de buena manera.

“Dejen de aplaudir, no sean pelotudos, parece que están en una fiesta”, disparó contra la bancada del oficialismo

20:00 - El kirchnerismo y la izquierda abandonaron el recinto para sumarse a los manifestantes en las inmediaciones del Congreso

El jefe de bloque de Unión por la Patria propuso suspender la sesión por los incidentes afuera del Congreso, pero la mayoría de los legisladores rechazaron la moción. Acto seguido, decidieron retirarse de la Cámara en pleno debate.

Máximo Kirchner, Leandro Santoro y Cecilia Moreau, entre otros, fueron los que salieron del Palacio Legislativo para dirigirse a la Plaza del Congreso.

19:50 - Bregman cargó sobre Bullrich por los nuevos incidentes en las puertas al Congreso.

La diputada de Izquierda cuestionó el operativo policial y acusó a la ministra de Seguridad de "cercenar el derecho a manifestarse". "Estamos viendo un nuevo operativo delirante contra quienes se manifiestan pacíficamente", apuntó.

Con Nicolás del Caño, denunciaron además que se está llevando adelante una represión y pidieron suspender la sesión: "Quieren ajustar a los jubilados y hacer una dictadura".

19:30 - "El kirchnerismo no maneja más la agenda política" El mensaje de Victoria Villarruel en medio del debate

La vicepresidenta compartió un video en redes sociales mientras se lleva adelante el tratamiento del proyecto de ley ómnibus en la Cámara de Diputados.

"Nadie viola la Constitución ni el reglamento del Senado, vamos a sesionar con el acuerdo de todos los senadores y no solo de aquellos que atropellaron las instituciones", sostuvo.

18:50 - "¡Viva Cristo! ¡Viva la Patria! ¡Viva Malvinas!" Encendido final de una diputada libertaria

La diputada Lourdes Arrieta de La Libertad Avanza citó a Nicolás Avellaneda para defender la aprobación de la ley ómnibus. "Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos. Y aquellos que se apoyan sobre sus tumbas gloriosas, son los que mejor preparan el porvenir”, leyó la legisladora.

Acto seguido y a viva voz, exclamó: "Viva Cristo, viva la Patria, viva Malvinas y viva la libertad".

18:40 - ¿Dónde está Máximo Kirchner? La chicana al referente opositor

La diputada bonaerense de La Libertad Avanza, Juliana Santillán, tomó la palabra para preguntar por Máximo Kirchner. "Estamos sesionando en enero, pero dónde está? No está", se quejó.

Acto seguido, calificó al kirchnerismo como "la política del pobrismo, una maquina de impedir" y les dejó una advertencia: "Cuando hablamos de por qué Milei pide una caja de herramientas para sacar el país adelante, piensen el desastre del país que dejaron. No se hagan los pícaros ahora".

18:30 - Karina Milei y Manuel Adorni llegaron a la Cámara de Diputados

Poco antes de las 18, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, llegaron a Diputados para presenciar el debate de la ley ómnibus,

También está presente, José Rolandi, vicejefe de Gabinete. Todos se encuentran reunidos ahora en uno de los salones con Eduardo y Martín Menem. Además, se encuentran el titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

18:15 - José Luis Espert anticipó que espera votar el capitulo fiscal por separado

"Yo sospecho que vamos a recibir el proyecto que quedó fuera de la Ley Ómnibus: blanqueo, moratoria y alguna otra cosita más como el monotributo", dijo el diputado por Alianza Libertad desde el Congreso.

Respecto al debate, Espert consideró que la jornada legislativa se extenderá hasta "la medianoche" y que la votación se realizará "a primera hora de la mañana". "Vamos a tener la media sanción en general", sostuvo.

17:45 - El blooper de un diputado quien no se percató de la ausencia de Menem en la Cámara

Aldo Leiva, diputado de Unión por la Patria por Chaco, tomó la palabra para exigirle al presidente de la Cámara, Martín Menem, el texto completo de la ley ómnibus.

Luego, Leiva afirmó que Menem estaba sentado en la presidencia de la Cámara gracias a la acción de Cristina Kirchner. Fue en ese momento que levantó la mirada y se asombró al ver a Julio Cobos en el sillón principal, pidiéndole perdón y generando risas en las bancas.

15.22 - Siguen los debates de los diputados por la ley ómnibus

La oposición a este proyecto insistió en los distintos momentos con la irregularidad de que "no se conoce el dictamen". Cuando en realidad, el dictamen está sobre la banca, pero el gobierno sigue negociando cambios para que salga la ley.

"El oficialismo pasó de querer aprobar la ley ómnibus en un día, a pedir un cuarto intermedio de 14 horas. El motivo es claro: siguen metiendo mano en el texto a votar porque no tienen la mayoría necesaria para aprobar las facultades delegadas y las privatizaciones", denunció Germán Martínez, jefe del bloque oficialista.

Una de las que le contestó fue la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO): "Dejen de hacer relato con que no hay despacho". "Estamos buscando el consenso para que salga con mayor acuerdo posible", agregó. También habló sobre las privatizaciones y sostuvo: "Los que hicieron negocios con la vente de las empresas del estado fueron ustedes" en referencia a los peronistas.

"Esta es una ley mal nacida y mal tratada en comisiones. No hay un solo constitucionalista que diga que está dentro del marco de la legal . Esta ley busca darle todo el poder a una sola persona", agregó al debate Eduardo Valdés (UP).

13.14 - Sin acuerdo, siguen las negociaciones y se estira la sesión

La Cámara de Diputados retomó los discursos de la ley ómnibus luego de un cuarto intermedio. En paralelo, siguieron las negociaciones cruzadas entre La Libertad Avanza con los bloques dialoguistas del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, el bloque de Miguel Pichetto.

Como ya contó MDZ, uno de los temas que traba el avanza de las negocias tiene que ver con el artículo respecto a las privatizaciones. Allí la oposición dialoguista se resiste a darle al gobierno el paquete de las 40 compañías que piden. En las últimas horas, igualmente, ya se da por confirmado que un nuevo grupo quedará afuera, como se hizo con YPF. Estas son Banco Nación, Arsat y Nucleoeléctica.

Esta mañana se reunieron los referentes de estos espacios en el despacho de Martín Menem para intentar llegar a un acuerdo, que todavía es muy prematuro. El oficialismo insiste con que las privatizaciones pasen sólo por la bicameral de Seguimiento de Privatizaciones, algo que la UCR ya dijo que no aceptará de ninguna manera.

Pasadas las 13 Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía, ingresó también al despacho de Menem para intentar acordar los artículos respecto a hidrocarburos y biocombustible, un tema que pone en tensión a las provincias productoras de estos servicios.

12.28 - Caliente arranque del día: el radicalismo reclama por la detención de sus militantes

La segunda jornada por la ley ómnibus empezó con un clima de altísima tensión por los detenidos de anoche en las manifestaciones en contra de esta ley. La santacruceña Roxana Reyes (UCR) comenzó con una leve crítica a la represión de ayer. "Fue un exceso", dijo.

Luego se encargó de diferenciarse de la militancia kirchnerista y evitó mencionar a Javier Milei y a Patricia Bullrich. "Los militantes radicales no tienen la cara tapada, no somos kirchneristas, no queremos que nos digan que lo somos", señaló y despertó la furia de los diputados de Unión por la Patria.

Después fue el turno de Myriam Bregman (Izquierda) que también repudió los ataques que ayer sufrió la militancia y criticó los dichos de Reyes. "Me asombra que use el espacio para atacar a los que estamos siendo agredidos", dijo. Un momento después, convocó a la movilización que organizan militantes de la Juventud Radical para hoy a las 18 y se recibió la ovación de la mayoría del recinto, radical y peronistas.

Otro de los momentos de alta tensión fue cuando Damián Arabia (PRO) salió con un enérgico discurso contra el kirchnerismo. "¡No gobiernan más!", gritó y los acusó de "defender delincuentes". Acto seguido tomó la palabra Cecilia Moreau (UP) que le contestó: "No le falte el respeto a los diputados, Arabia. Y deshaga sus palabras".

11.30 - Continúa el debate en Diputados

La Cámara de Diputados reanuda el debate de la ley ómnibus a partir de las 12, luego de un intenso miércoles de discursos y protestas fuera del Congreso y tras el cuarto intermedio acordado entre las bancadas.

Pasadas las 21 del pasado miércoles y a pedido del jefe de bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, el recinto votó mayoritariamente en favor de un cuarto intermedio para congelar las disertaciones individuales hasta este jueves.

De esta manera, los representantes vuelven a las 12 al Congreso para continuar la discusión del megaproyecto impulsado por el presidente Javier Milei.

1 de febrero

22:30 - Así continuará el debate en Diputados tras el cuarto intermedio

Finalmente, concluyó la primera jornada de la maratónica sesión del proyecto de la ley ómnibus. La actividad legislativa finalizó pasadas las 21:30.

Las autoridades del cuerpo y los bloques legislativos decidieron así pasar a cuarto intermedio para volver a retomar la sesión a partir de este jueves al mediodía.

Durante el trascurso del miércoles, el texto se redujo de 664 artículos a menos de la mitad. La votación en general no se llegó a realizar, a raíz de la cantidad de oradores que se encuentran anotados para intervenir: quedan por hablar 140 legisladores.

La sesión duró 11 horas, después de que el oficialismo obtuviera quorum con ayuda de los bloques dialoguistas (UCR, Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación).

Entre tensos cruces y pases de factura dentro del Congreso, en las inmediaciones del histórico edificio hubo incidentes entre manifestantes y la Policía.

Desde el oficialismo, que pudo evitar el pedido de Unión por la Patria de que el proyecto vuelva a comisión, esperan reunir consensos de los bloques aliados en artículos claves como la facultades delegadas y las privatizaciones de empresas públicas.

22:00 - La Cámara de Diputados pidió cuarto intermedio y el debate continúa mañana a las 12

La Cámara Baja pasó esta noche a un cuarto intermedio hasta el jueves las 12 para continuar con el debate del proyecto de ley ómnibus.

21:10 - Finalmente Francos no irá al Congreso

Pese a que los rumores entre los pasillos del edificio indicaban que Guillermo Francos se presentaría en la sesión de la ley ómnibus, el ministro del Interior se arrepintió y no aparecerá en el recinto de la Cámara de Diputados.

20:20 - "Anarco populismo de derecha": Manes explotó contra Milei

El diputado de la UCR acusó al presidente de "rodearse de la casta" y hacer "un ajuste sobre la clase trabajadora". Además, subrayó que "esto no es capitalismo, es anarcopopulismo".

"La justicia social no es una aberración como dice el Presidente, está en la Constitución. La libertad que proclaman es falsa. Necesitamos estadistas, no leones", sostuvo.

20:05 - Victoria Villarruel, reunida con el bloque de senadores de la UCR

La vicepresidenta mantuvo una reunión con legisladores del radicalismo, con quienes desplegó la agenda de las próximas semanas a la posible discusión de la ley ómnibus en la Cámara Alta.

Además, confirmó que no convocará a la sesión especial pedida por Unión por la Patria para este jueves en base al tratamiento del DNU en el recinto.

20:00 - Guillermo Francos se dirige a la Cámara de Diputados

El ministro del Interior haría su aparición en la Cámara Baja, mientras se lleva a cabo la maratónica sesión por la ley ómnibus.

19:50 - "No tiene derecho a decirle 'mentiroso' a nadie": debate caliente entre Santilli con un diputado k

Carlos Castagneto, de Unión por la Patria, tildó de "mentiroso" a Diego Santilli, tras las críticas del legislador del PRO al gobierno anterior. De todas formas, Castaneto luego le pidió disculpas.

18:50 - Tras idas y vueltas, Carolina Píparo confirmó que votará a favor

La diputada y ex candidata a gobernadora bonaerense anticipó que acompañará la ley ómnibus y recalcó que la iniciativa "le hará la vida mas fácil a los argentinos".

La palabra de la legisladora, quien destacó el consenso tras las modificaciones del proyecto, era esperada luego del cortocircuito con el oficialismo tras no ser designada al frente del ANSES.

18:15 - "La viuda del marxismo": el picante palito de López Murphy a la izquierda

El diputado de Hacemos Coalición Federal, Ricardo López Murphy, argumentó su apoyo a la ley ómnibus al señalar que la crisis actual "es la más grande que" yo haya visto".

Después y sin mencionar a la izquierda, disparó con una tajante frase hacia ese sector: "Los discursos de las viudas del marxismo me tienen cansado".

18:00 - El sincericidio de Nicolás Massot contra La Libertad Avanza

El diputado de Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot, cuestionó "las desprolijidades del tratamiento" y advirtió que “si esto pasaba con otro Gobierno poníamos le grito en el cielo”.

Además, apuntó directamente contra Milei, y manifestó que “con una mano nos tildaba de kirchneristas y con la otra nombraba a Daniel Scioli como funcionario de su Gabinete”.

17:45 - En un acalorado final de discurso, De Loredo confirmó que acompañará la ley ómnibus de Milei

El titular del bloque radical, Rodrigo de Loredo, respaldó las modificaciones que realizó el oficialismo con respecto al proyecto de ley ómnibus.

"La realidad es que esto excede las reformas de Menem, Duhalde, De la Rúa, Néstor Kirchner y Macri", expresó y cargó contra el kirchnerismo por tener “una actitud bloqueadora y destructiva, hipócrita" y no ofrecer "facultades delegadas a un presidente que lleva 45 días".

"Sepa el pueblo Argentino que este gobierno tiene las herramientas para llevar el plan de gestión que el pueblo ha votado", cerró en fuerte gesto de apoyo.

17:30 - "Nunca formé parte del club del helicóptero": la fuerte frase de Vidal contra el kirchnerismo

"Yo no soy parte de La Libertad Avanza, pero nunca fui parte del club del helicóptero y de cuando peor mejor", disparó la diputada de Juntos por el Cambio para arremeter contra el bloque K.

La legislador del PRO ratificó su postura a favor de la ley y aunque reconoció que el proyecto no cambiará a la Argentina, si será un primer paso.

"Hace 60 días eligieron un partido nuevo y sin mayorías. Desde el PRO queremos respetar esa decisión y por eso vamos a acompañar la ley", expresó.

16:50 La insólita comparación que hizo un diputado entre Milei con Martínez de Hoz

El diputado de Unión por la Patria Itai Hagman acusó al presidente de "copiar y pegar" palabras de una frase de José Alfredo Martínez de Hoz.

En ese sentido, afirmó que el libertario "sacó la idea de la hiperinflación plantada" del exministro de Economía. "Milei ha tenido acusaciones de plagio, ahora lo hace en la política", sostuvo.

16:30 - Duro cruce entre Menem y una diputada de Unión por la Patria por la presencia de un integrante de Revolución Federal

La tensión en Diputados tras la presencia de Leandro Sosa, uno de los hombres de la organización Revolución Federal, siguió cuando la legisladora de Unión por la Patria, Florencia Carignano, advirtió a Martín Menem.

“No veo que estén investigando como miembros de la Revolución Federal andan por los pasillos con acceso con pulsera roja y nadie se alarma por eso”, se quejó Carignano.

“Ya hemos dado la orden, ya han retirado a la persona y ya se está investigando. Cuando tenga la certeza le voy a informar. Cuente conmigo a la hora de respetar la integridad de todos los diputados", respondió Menem.

Lejos de quedarse tranquila, la dirigente peronista subió la apuesta y apuntó contra el espacio oficialista, La Libertad Avanza: “Es fácil saber quien le dio la pulsera, son libertarios”.

15.38 - Crece la tensión en el debate parlamentario

"Venimos a darle una herramienta al país, porque la necesita un gobierno pero sobre todo una sociedad que está sufriendo hace rato. Esperamos que con algunas de estas herramientas las cosas mejoren", afirmó Juan Manuel López (Hacemos Coalición Federal).

La diputada de Margarita Stolbizer (HCF) advirtió un "cúmulo de desprolijidades que se han cometido en el tratamiento de este proyecto, que se traducen en la baja de la calidad democrática, institucional y la baja de la calidad democrática se mide conjuntamente con los indicadores de desarrollo humano".

14.15 - Uno de los hombre de Revolución Federal entró a Diputados y el kirchnerismo pide que lo echen

Entre los varios invitados que participan de la sesión por la ley ómnibus en Diputados apareció Leandro Sosa, uno de los hombres de la organización Revolución Federal, que quedó en la mira luego del intento de asesinato a Cristina Kirchner. Esta persona, según confirmaron altas fuentes parlamentarias a MDZ fue invitado por Lilia Lemoine.

"Filmó al diputado nacional Máximo Kirchner a quien se refirió como 'mamarracho'", informaron fuentes cercanas al hijo de la vice.

El tema escaló al punto que llegó al recinto. "Está en esta casa amenazando diputados", afirmó Cecilia Moreau. "Quiero pedir que se cuide la integridad de los diputados y diputadas en esta cámara, retire a este persona que está procesada y abra un sumario para ver quién lo invitó", señaló Moreau. Leandro Sosa de Revolución Federal presente en Diputados. Crédito: Prensa UP

13.28 - Empezó el debate y los libertarios defendieron el proyecto

Después de las cuestiones de privilegio y del intento del kirchnerismo de frenar la sesión, La Libertad Avanza defendió lo que quedó de la ley ómnibus luego del gran recorte de artículos y capítulos enteros. “En la Argentina la delegación de facultades legislativas es anterior a la reforma del 94, que quiso traer un límite, pero no modificó la situación histórica”, indicó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz (LLA).

De las once facultades delegadas que pidió Javier Milei en su primer borrador sólo quedaron seis: económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Este martes a última hora se conoció que eliminaban una más, la fiscal.

Antes, Gabriel Bornoroni (LLA), titular de la comisión de Legislación General, indicó que “este es un shock de libertad para los argentinos”. Al rato lo contrapuso Carlos Heller (UP): "Esto no se puede aprobar de ninguna manera". Además, reafirmó que las políticas liberales "no tienen en cuenta la función social de la prestación de los servicios".

13.03 - El kirchnerismo intentó levantar la sesión y seguir el tema en la comisión, pero fracasó

Después de que se leyeran la serie de cambios en la ley ómnibus, que elimina todo el capítulo electoral, fiscal y una buena parte del de seguridad, entre otros puntos, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, puso el grito en el cielo. "Esto es un mamarracho", señaló y pidió que se vote una moción para que el tema vuelva a las comisiones.

"Esto es un mamarracho nunca visto, parecía una bingo", dijo en referencia a la cantidad de nombres que entraron y salieron. "Si quieren cuidar al presidente de la nación, hagan que el tema vuelva a comisión", pidió. Después de esto se pasó a la votación y fue rechazado con 149 votos. Solo 103 votaron a favor.

12.24 - Se confirma la eliminación del capítulo fiscal y las retenciones, entre otros puntos

El secretario Parlamentario, Tomás Figueroa, confirmó la eliminación de capítulos enteros, clave en la ley ómnibus. Así quedó afuera todo el capítulo fiscal, como anunció el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el de retenciones, puntos clave que la oposición se resistía a aprobar.

También quedó fuera el capítulo que modifica el régimen de la pesca, uno de los puntos en los que insistieron los gobernadores patagónicos. La decisión de ayer en Labor Parlamentaria fue que estas modificaciones se anuncien antes de empezar el debate por la ley ómnibus. La sesión se definirá después de más de 20 horas de debate. Crédito: NA

También se avanzó en la eliminación de una parte del capítulo de Seguridad, como el artículo que fija en 30 personas el límite para que se puedan organizar reuniones en la vía pública.

11.31 - Crece la tensión al principio del debate con insultos a diputados de la oposición

Cuando Myriam Bregman (Frente de Izquierda) terminó su discurso recibió una ola de abucheos e insultos verbales de parte de los balcones. Después de eso los cinco diputados del bloque se levantaron y pidieron que se retiren esas personas. Al pedido se sumó el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez.

"Hay una persona arriba de esa pantalla que agredió a diputados, le pido que ordene que se retire", señaló Martínez. Y agregó: "Porque si no, no puede seguir la sesión", indicó el diputado por Santa Fe. Martín Menem en un principio se resistió a hacerlo, pero luego se sumó al pedido Carla Carrizo (UCR) y Silvia Lospennato (PRO) y tuvo que ceder.

11.04 - El kirchnerismo apunta contra Javier Milei y el DNU

Antes del comienzo del debate puntual por la ley ómnibus, el kirchnerismo aprovechó las cuestiones de privilegio para criticar al gobierno de Javier Milei y al DNU 70/23. "La opinión pública puede llegar a la conclusión que los cohechos son los responsables políticos de la sesión", planteó el diputado Leandro Santoro (UP).

"No puede el presidente de la Nación decir que haya coimas sin hacer denuncias", reforzó. En la misma línea, insistió: "Si esta ley llega a salir la población debe tener la tranquilidad que fue producto de un consenso legítimo y no de un apriete".

Un rato antes tucumano Pablo Yedlin (UP) le pidió a Martín Menem que constituya la comisión de Trámite Legislativo para que se pueda analizar el DNU. Lo mismo hizo el formoseño Fernando Carvajal (UCR). La sesión está prevista para las 10 am y durará más de 24 horas. Crédito: NA

10.29 - Con el apoyo de los bloques aliados, hay quórum y empezó la sesión

Con 137 diputados presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, abrió la sesión para tratar la ley ómnibus. El oficialismo recibió el apoyo del bloque de Miguel Pichetto, Hacemos Coalición Federal, del PRO, de la UCR, de Innovación Federal y de Independencia, el bloque de Osvaldo Jaldo, que se formó luego de la fractura de Unión por la Patria. La sesión se definirá después de más de 20 horas de debate. Crédito: EFE

10.08 - Empiezan a ocuparse las primeras bancas

Los diputados de La Libertad Avanza fueron los primeros en ocupar todo su sector del recinto, ya están listos para tratar la ley ómnibus. Los de Unión por la Patria, que se ubican en el ala izquierda del recinto, tienen papelitos en cada asiento para saber cuál será su nuevo lugar, durante este nuevo gobierno.

Algunos aparecieron en el recinto, como Germán Martínez, jefe de bloque, Itai Hagman, Lorena Pokoik, Eduardo Valdés, entre otros. Pero rápidamente se fueron para dejar expuesto que ellos, al igual que los cinco del Frente de Izquierda, no darán quórum.

9.37 - Fuerte operativo de seguridad en el Congreso

El Palacio Legislativo amaneció vallado en la previa de la sesión por la ley ómnibus. Un fuerte operativo de Gendarmería se prepara para custodiar una larga jornada de actividad política. El Congreso amaneció vallado con personal de Gendarmería. Crédito: NA

Transmisión en vivo de la sesión por la ley ómnibus