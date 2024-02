José Luis Espert liquidó a Máximo Kirchner: "Vive en una nube de pedos"

El diputado nacional por Avanza Libertad, José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, le volvió a pegar a Máximo Kirchner, con declaraciones filosas en una entrevista televisiba que brindó este viernes, en medio del debate por la ley ómnibus.

El legislador dijo que el hijo de los dos presidentes (Néstor y Cristina Kirchner) "vive en una nube de pedos", luego de que ayer, en medio de la sesión, y frente a los incidentes que se registraban en las afueras del Congreso de la Nación, decidiera salir a la calle y sumarse, casi sin éxito, a las protestas de las organizaciones sociales y de Izquierda.

"Máximo Kirchner vive en una nube de pedos más grande que todas las vacas que pueden haber en la Argentina, que camine en la calle sin guardaespaldas. ¿Qué mérito tiene? Ser 'hijo de', nada más", reconoció Espert sobre el diputado nacional de Unión por la Patria, en declaraciones brindadas a LN+.

Máximo Kirchner vive en una nube de pedos más grande que todas las vacas que pueden haber en la Argentina, que camine en la calle sin guardaespaldas. ¿Qué mérito tiene? Ser “hijo de”, nada más. pic.twitter.com/hnMkbBtefd — José Luis Espert (@jlespert) February 2, 2024

Durante la sesión de ayer, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, propuso suspender la sesión por los incidentes afuera del Congreso, pero la mayoría de los legisladores rechazaron la moción. Acto seguido, decidieron retirarse de la Cámara en pleno debate.

Así fue como Máximo Kirchner, junto a Leandro Santoro, Cecilia Moreau, y otros tantos, salieron del Palacio Legislativo para dirigirse a la Plaza del Congreso.

En las inmediaciones del Congreso y en medio de los empujones, el diputado de Unión por la Patria destacó haber sido "consecuente siempre".

Además, acusó a Bullrich por los incidentes entre la Policía y los manifestantes en la puerta del Congreso: "Esto es innecesario, yo no quiero ni un policía lastimado ni un manifestante lastimado",

Por último, dejó una advertencia a Javier Milei ante la prensa: "Si le dije que no a Alberto, ¿cómo no le voy a decir que no a esta cosa de Milei?".

Luego de volver al recinto, el diputado de Unión por la Patria defendió su decisión de retirarse del Congreso para sumarse a los manifestantes en medio de los incidentes: "No es acting. Es tomarse 30 minutos y ver qué pasa, evitar muertos o tragedias".