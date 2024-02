Javier Milei fracasó en el Congreso y Bullrich "ganó" en la calle jugando con fuego

Javier Milei exigió dar por terminadas las negociaciones, aprobar en general y comenzar una nueva etapa de la ley ómnibus en la trifulca de examinar artículo por artículo. Lo adelantó ayer MDZ, no se logró ninguna de las cosas, el cisne negro apareció, y fue el cuarto intermedio al que se tuvo que pasar porque la ley no salía. Finalmente la atención quedó en las puertas e inmediaciones del Congreso, donde un show de militantes, heridos, balas de goma y enfrentamientos evitables marcó una jornada negra desde todo punto de vista. El fracaso parlamentario y la violencia de la calle; los tristes protagonistas de la noche.

Este medio planteó el canje de facultades delegadas por empresas para privatizar, tal como sucedió tras la confirmación opositora de que no se iba a aprobar ni en general la ley sin modificaciones de último minuto. Javier Milei habló con su hermana a la tarde, y apareció como señal de poder Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y mentor del presidente. En simultáneo, el operativo anti piquetes se activó por completo por orden de Patricia Bullrich, quien a media tarde pidió más presencia de Gendarmería en las inmediaciones por la llegada de militantes de la izquierda y algunos pocos del kirchenerismo, Movimiento Evita.

Sesenta. Heridos durante el operativo de Patricia Bullrich y Javier Milei.

Patricia Bullrich aceptó protagonizar la jugada más riesgosa del Gobierno desde que asumió. La plaza de los dos Congresos estaba vacía, por eso pudo avanzar y llevar a cabo el operativo sin consecuencias mayores. No va a ser igual hoy, y la promesa de distintos sectores de izquierda y del kirchnerismo es volver con más personas y no irse. La ministra tiene la orden de entonces incrementar el operativo y no hay por ahora fuentes que estén evaluando suavizar la postura ministerial, por lo que puede ser una jornada cargada de violencia, lo que pone en riesgo no a Bullrich, sino a Javier Milei.

La ministra de Seguridad tiene el absoluto aval del presidente, pero la situación de ayer fue un escenario vacío, con menos de mil personas manifestándose y con un alto porcentaje de jubilados. El desafío hoy será entonces si los gremios, según supo este medio, aparece. Aún más, ayer el peronismo brilló por su ausencia, no hubo un sólo intendente del PJ que movilice personas para protestar por el paquete de medidas presidencial. Ayer a la noche los teléfonos entre caciques peronistas ardían, y hoy no se descarta que el peronismo dé por terminado el letargo y salga a la calle. Eso sí será un problema para Patricia Bullrich y Milei.

Máximo Kirchner buscó con Victoria Tolosa Paz, archi enemiga de su madre y parte del bloque kirchnerista, salir a la calle para exigir que se termine con el operativo presente. Eran las 20 y el clima empezaba a complicarse, pero la presencia del hijo presidencial catalizó la máxima tensión: empujones, insultos y corridas en un clima que estaba más tranquilo a las 19 generó la presencia de Máximo Kirchner en la zona.

Sitiado. El Congreso quedó blindado por las fuerzas de Seguridad.

Patricia Bullrich ordenó sostener la presencia de gendarmes, que sumaron el cuerpo de motos y rociaron con gas pimienta a los militantes que empezaban a bajarse de las veredas, la premisa básica prohibida de la gestión Bullrich a la hora de protestar. Ahí hubo enfrentamientos explícitos por vez primera, y un abogado vinculado a los derechos humanos, compañero de trabajo de Miryam Bregman, fue herido en un ojo y corre peligro. Matias Aufieri fue trasladado a un hospital.

Mientras tanto, Javier Milei debió irse a dormir con la confirmación del fracaso: no hubo aprobación y el cuarto intermedio comenzará a las 10 de hoy, mientras la exigencia presidencial residía justamente en aprobarse ayer para hoy debatir en particular la ex enorme ley ómnibus. La CORREPI denunció y confirmó tres detenidos, pero más de setenta heridos durante la jornada que incluyó balas de goma y gases lacrimógenos y pimienta para quienes incumplían la medida de no bajar al cordón.