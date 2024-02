Intendentes de Juntos por el Cambio enojados con Kicillof: “Fuimos a un acto militante”

Intendentes de los municipios de la costa atlántica bonaerense del oficialismo y la oposición, junto a más de 200 representantes de diversos sectores productivos, participaron el miércoles de un encuentro en Mar de Ajó (ciudad perteneciente al Partido de la Costa) con el gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario, que tenía como objetivo analizar el desarrollo de la temporada.

Con esa consigna cursaron la invitación a los jefes comunales opositores. Algunos intendentes de Juntos por el Cambio se hicieron presentes y otros por cuestiones de agenda - salvo que hayan intuido la jugada - enviaron representantes.

Foto de familia del encuentro, con Kicillof, Magario, ministros provinciales y algunos de los intendentes participantes.

El encuentro lejos estuvo del análisis de la temporada y de tratar de encontrar un alivio a los sectores productivos que sufren la crisis económica, agudizada en el sector turístico por la mala temporada. Sino que fue, como manifestaron los intendentes de Juntos por el Cambio, una cumbre militante para denostar al Gobierno de Javier Milei.

“No fue casualidad que la reunión sea el mismo día que el Congreso empezaba a tratar la ley ómnibus", dijo a MDZ uno de los intendentes opositores, agregando: "Se caía de maduro que Axel algo iba a hacer y nos comimos la curva”.

El intendente de Juntos por el Cambio pidió, al igual que los demás jefes comunales opositores que hablaron con este diario, que la charla sea en off argumentando: “No sabés con qué te pueden salir después estos muchachos y el año recién empieza”. Y agregó: “Axel estaba trabadísimo con Milei y la ley ómnibus, no salía de ahí y se retroalimentaba cada vez que alguno pedía la palabra”.

Otro de los intendentes opositores consultado sostuvo: “De haber sabido que esto se iba a transformar en un acto militante no venía”. Al preguntarle por qué fue un acto militante respondió: “Estaba todo armado; fue una puesta en escena. La gente que habló de los sectores productivos fue muy bien seleccionada, no hubo un solo planteo hacia la gestión del gobernador y la verdad es que le podrían haber entrado por todos lados. Solo le pegaron a Milei y Kicillof arengaba”.

“Fue un embole y no es el primero que me como. En la de Santa Clara a principios de enero, Kicillof se llevó varios planteos, por lo que pensé que en Mar de Ajó iba a ser igual. Y la verdad que de haber sabido que iba a ser un encuentro multicultural militante no perdía el tiempo”, se lamentó el jefe comunal de Juntos por el Cambio que maneja uno de los municipios de la Quinta Sección.

Uno de los referentes productivos participando del encuentro de intendentes de la costa atlántica en Mar de Ajó

Por su parte, otro alcalde costero, complicado por la temporada, dijo a MDZ: “Los de los sectores productivos son militantes kirchneristas, a muchos los conocemos son los que vienen a armar lío a la muni”

Por último, uno de los intendentes que participó del encuentro afirmó que tuvieron que ir porque “no nos quedaba otra. En unos días nos vamos a tener que sentar a negociar lo que todavía nos deben y las actualizaciones de los valores de las prestaciones de IOMA, por lo que esto es parte del juego político”.

Nos reunimos con intendentes y representantes de los sectores productivos del partido de La Costa y la región para continuar analizando la situación económica frente al plan de ajuste del Gobierno nacional.



Nos votaron para defender el trabajo, la salud y la educación. Por eso… pic.twitter.com/sqyPvhdy9L — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 31, 2024

Lo cierto es que en los intendentes de Juntos por el Cambio no cayó nada bien que el gobernador los haya emboscado para hacerlos participar de un acto que tenía como objetivo cargar contra la ley ómnibus y responsabilizar al gobierno de Javier Milei de todos los males que sufren los bonaerenses, ante la inacción de un gobernador que está más preocupado en mostrase como el principal opositor al Gobierno nacional que en trabajar para darle una mejor calidad de vida a las más de 16 millones de personas que viven en la provincia de Buenos Aires.