Funcionarios en el Palacio y diputados en la calle: la intimidad de una jornada histórica con la primera ley de Javier Milei

"Vamos a ver, vamos a ver", dijo y se rió Guillermo Francos. Con esa sonrisa entró al despacho de la presidencia de la Cámara de Diputados. Adentro lo esperaba Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei, que un rato antes estaba siguiendo la sesión en los balcones. Los funcionarios se juntaron a la espera de una respuesta de la UCR y de Hacemos Coalición Federal, respecto a la últimas modificaciones que les habían ofrecido. Mientras tanto, legisladores del peronismo y de la Izquierda dejaron sus bancas y salieron a la calle en medio de los incidentes entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Pasada la medianoche, volvieron a acordar un cuarto intermedio y el debate seguirá el viernes a las 10.

La segunda jornada de sesión por la ley ómnibus en Diputados quedó marcada por las negociaciones cruzadas entre la Cámara baja y la Casa Rosada, y por la represión en la calle que dejó alrededor de 20 trabajadores de prensa con heridas de bala de goma.

El gran tema que trabó buena parte de la fecha tuvo que ver con el capítulo de privatizaciones. Esto fue así hasta que a las 19 llegó al WhatsApp de Miguel Pichetto, Emilio Monzó, Rodrigo De Loredo y Nicolás Massot, un archivo de Whats App con el nombre "Ley bases con sugerencias de diferentes bloques". Allí recibieron una serie de modificaciones que contentaron a más de uno. "Tomaron una buena parte de las sugerencias que les hicimos para que se lo votemos", se sinceró un dirigente radical.

Resuelto este tema, el punto por resolver tiene que ver con el capítulo de deuda y con el impuesto PAIS, los gobernadores siguen insistiendo con coparticipar una parte de este tributo. Sobre el primero de estos puntos hay dos temas.

"Uno es reestructuración, que hablamos de una nueva redacción sobre el procedimiento administrativo y la estamos esperando", enumeró una fuente parlamentaria. "La otra es la derogación del artículo 1 de la Ley 27612, que no ha habido en eso acuerdo", agregó, en referencia a la Ley Guzmán, que obliga al Congreso a autorizar al toma de deuda externa.

Las negociaciones que destrabaron la aprobación de las privatizaciones

En este documento se encontraron que nueve empresas que iban a ser privatizadas, fueron quitadas del listado. Estas son Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.

Las fuerzas de seguridad fueron parte de la jornada en Diputados.

No es casualidad que la mayoría de las empresas que se quedan afuera sean de Córdoba. Los cinco votos del gobierno de Martín Llaryora, dentro de Hacemos Coalición Federal, pueden ser clave para inclinar la balanza en la votación. Además, ayudó que se dividan en distintos anexos las empresas por tema, para no tratar todo en paquete.

Así, quedaron cuatro anexos divididos en distintos artículos. "Se mejora el sistema de control que tendrán las privatizaciones", valoró un dirigente radical. Después se encerró con sus compañeros de bloque en las oficinas que el partido centenario tiene en el tercer piso del Congreso.

De este modo se tratarán menos privatizaciones y se fragmentan en distintos paquetes. Lo que se mantuvo fue que sólo pasen por la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. Esto evita que los 257 diputados y 72 senadores deban analizar en detalle las privatizaciones.

El choque de los diputados con la policía

Mientras la UCR y el bloque de Miguel Pichetto negociaban para bajar la cantidad de empresas a privatizar, un grupo de diputados del peronismo y de la UCR decidió salir a la calle. Allí se encontraron con un cordón de Prefectura y Policía Federal conteniendo a los manifestantes para que no corten la avenida Entre Ríos. La jornada estuvo marcada por las balas de goma contra manifestantes y trabajadores de prensa.

Allí intentaron formar parte de la manifestación y empezó la batalla. La policía se resistió con sus escudos y balas de goma y los manifestantes intentaron romper el cordón de las fuerzas de seguridad. En medio de todo eso, los diputados se movían en conjunto confrontando. Varios de ellos y sus asesores terminaron tosiendo y con los ojos rojos por la pimienta.

Un rato antes, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió una moción de orden para avanzar en un cuarto intermedio y que frene la represión en las calles contra los manifestantes. Se votó a mano alzada y no tuvo mayoría. Lo curioso fue la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, indignada por las imágenes que llegaban desde afuera, también decidió salir a la calle con los kirchneristas para frenar la represión.

"A veces es tomarse 20 minutos para evitar muertes, porque tengo compañeros con quienes milito hace 10 o 20 años”, dijo Máximo Kirchner después de salir a la calle. Y remarcó: “El que me conoce sabe que el ‘acting’ no me caracteriza”. “La ley se votará porque tienen los números y ganaron lógicamente las elecciones, porque nuestra fuerza política se quedó en el camino y muchos lo saben”.

Chicanas, insultos e ironías en una sesión histórica

A Miguel Pichetto no le entusiasmó mucho la idea de interrumpir la sesión para salir a la calle, pero terminó confrontando con los militantes libertarios que colmaron los balcones. "El bloque de Hacemos no va a permitir que se interrumpa la labor de un poder del Estado", dijo para desestimar el pedido de Martínez. Con esto enardeció a la militancia libertaria, y el diputado replicó: "No aplaudan nada, viejo... no sean pelotudos, parece que están en una fiesta". El ministro Guillermo Francos presente durante el debate de la ley ómnibus.



"No vamos a interrumpir la sesión. Se tienen que investigar los hechos de violencia. La gente tiene derecho a manifestarse pero no a producir hechos violentos", cerró Pichetto.

Uno de los momentos de mayor tensión se vivió entre Cecilia Moreau (UP), Damián Arabia (PRO) y Martín Menem (LLA). “No haga acusaciones sin pruebas, pero si las tiene, vaya a la Justicia y no sea cobarde”, le gritó la expresidenta de la Cámara al hombre de confianza de Patricia Bullrich. Un ratito antes este había acusado de "narcotraficante" a Eduardo Toniolli (UP).

Con esa definición empezaron los gritos, aplausos y abucheos cruzados en el recinto. El riojano se vio en la obligación de intervenir en el debate y le cortó el micrófono a la diputada. Esto enardeció aun más a la tropa peronista. “En mi presidencia jamás apague un micrófono”, gritó Moreau, pero al instante reconoció que sí lo había hecho al diputado Fernando Iglesias.