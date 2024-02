El punto clave que debe resolver el Gobierno para que la ley ómnibus no pierda su esencia

El Gobierno por ahora no puede anotarse ninguna victoria. Está cerca, sí. Pero se llevó una tarea para el hogar que debe cumplir a rajatabla para que la ley ómnibus no pierda su esencia. En primer lugar, debe mantener la buena conversación con los bloques dialoguistas, ya que para abrir la sesión el martes va a necesitar del quórum de 129 diputados y mantenerlo durante todo el debate en particular.

En segundo lugar, deberá definir un esquema para compensar a las provincias con plata. Dinero. Fondos. No van a votar al Gobierno ni a las privatizaciones, ni a las facultades delegadas, si a cambio de eso no hay recursos para las provincias. Una de las opciones tiene que ver con que se garantice que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) le pague a Córdoba y Santa Fe la caja jubilatoria de las provincias.

De las 13 cajas provinciales, buscan garantizar al menos el pago de estas dos porque "son las que están armonizadas con los pedidos que siempre hizo la Nación". Claro, también son los dos distritos que más diputados tienen y pueden mover la balanza de la votación. Guillermo Francos se comprometió que esto iba a estar definido para el martes.

El ministro de Interior es una figura zigzagueante. Alguno no lo consideran un interlocutor válido, más después de lo que pasó el lunes cuando quedó con los gobernadores que iba a tratar la coparticipación del impuesto PAIS y al rato el propio presidente Javier Milei rechazó de cuajo esa propuesta en redes sociales.

Sin embargo, hay diputados de los bloques dialoguistas que sí lo validan. "Si él ayer no venía, se caía directamente la ley porque nadie les iba a votar", valoró un hombre cercano a Miguel Pichetto, que también comentó que "es el único ministro político, y acá se hace política. Es el conector entre las fuerzas del cielo y el parlamento".

El trasfondo de una acuerdo que no termina de salir a flote

Este viernes por la mañana también hubo un momento de tensión. Los diputados dialoguistas llegaron al despacho de Martín Menem pero no tenían con quién dialogar estuvieron varias horas hablando con segundas líneas del gobierno que no daban certezas de qué aceptaban y qué no. Hasta que en un momento llegó Francos a la reunión. Ahí le insistieron una y otra vez con la presencia del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, que se resiste a tocar el Congreso, mientras escribe chicanas desde redes sociales.

En caso de que no se cumple el compromiso de Francos y el martes no haya un texto que garantice el pago del FGS a las cajas previsionales de Córdoba y Santa Fe, los diputados de Hacemos Coalición Federal (HCF), se guardaron una última bala: volver a redactar los artículos 179 y 180 para que el impuesto PAIS sea coparticipable.

Cristian Ritondo felicita a Martín Menem después de la votación.

Es por eso, que cuando Gabriel Bornoroni, presidente de la comisión de Legislación General, leyó la eliminación de casi cincuenta artículos de la ley dejó en claro que esos dos no se tocaban. Esto es algo distinto a lo que había dicho el secretario parlamentario, Tomás Figueroa, el miércoles en la primera jornada de la sesión.

"Si ellos el martes no garantizan esos fondos, nosotros proponemos una nueva redacción de esos artículos y hacemos que se coparticipen esos fondos", comentó a MDZ uno de los hombres que participó de la negociación. Además, deslizó que "muchos de Unión por la Patria van a votar a favor porque también va a ser plata para Axel Kicillof".

Tanto la UCR como HCF sabe que esta última es la peor opción para el gobierno. Lo recaudado por este tributo es casi el 30 por ciento de los ingresos de las arcas nacionales. "Ellos tienen que traer sí o sí una respuesta para que no le metamos el artículo ese, porque ahí sí quiebra el Estado", se sinceró un diputado de este grupo. Lo insólito de todo esto es que la oposición es la que sigue redactándole los artículos al oficialismo, y también le hace los poroteos de cuántos votos tendrían en cada artículo.

Privatización de empresas, un paquete que no termina de cerrar

El capítulo de privatizaciones tampoco termina de cerrar, aunque valoran el gesto político de "tomar algunas de las propuestas". Sin embargo, insisten que todavía tiene que hacer cambios: "Así como está, no sale". La decisión del gobierno nacional de agruparlas en ejes temáticos no sirve para garantizar la aprobación. El bloque de La Libertad Avanza festeja la aprobación en particular.

"Algunos diputados quieren aprobar la privatización de una empresa pero no de otra que está en el mismo paquete, entonces no quieren votar a favor", detalló dirigente radical sobre la situación hacia dentro de su bloque. "No tienen que ser paquetes temáticos, tienen que ser políticos", exigió uno de los hombres cercanos a Miguel Pichetto y aclaró: "Así, ponés las que tienen consenso para ser privatizada en un paquete, y las que no en otro".

El Banco Nación es una de las compañías a la que nadie le quiere votar la privatización y varios diputados de dialoguistas se resisten a vender Aerolíneas Argentinas y Arsat. El voto en contra de los radicales Facundo Menes y Pablo Juliano va en el sentido de manifestar ese desencanto. Los radicales también esperaban que la Auditoría General de la Nación pudiera participar de forma activa en la fiscalización de las privatizaciones, algo que no ocurrió.

El Gobierno deberá estrenar su cintura política durante todo el fin de semana si no quiere llegar al martes con una sorpresa de la oposición que le dinamite los ingresos públicos. Será tarea de Francos mediar entre las fuerzas del cielo y el Congreso, mientras los diputados terminan de definir su estrategia para llevarse un puntito en la negociación.