El filoso comentario de Lilia Lemoine en medio de la tensión y los incidentes en el Congreso

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine cuestionó al Frente de Izquierda y a Unión por la Patria por los incidentes en las inmediaciones del Congreso y dijo que sin operativo de seguridad ella no podría salir a la calle.

"Con los militantes del 2% yo no puedo salir a la calle", resaltó la legisladora, al hacer una cuestión de privilegio contra su par del FIT Myriam Bregman.

En su exposición, Lemoine sostuvo: "Los hago responsables de toda la violencia".

"Les voy a decir izquierda a los kirchneristas también porque de derecha no son, y peronistas tampoco, porque (Juan Domingo) Perón no estaba con el terrorismo. No vamos a ceder ante el terrorismo: si hay heridos, es por culpa de ellos", resaltó Lilia Lemoine.

Además, agradeció al personal de seguridad de la Cámara por defenderla y expresó: "La persona más operada de esta Cámara soy yo, pero ahora tenemos que tratar la Ley de Bases".