Coparticipación: desde el Gobierno de Mendoza aseguran que negocian alternativas con la Nación

Son épocas de vacas flojas para las provincias, aunque en Mendoza aseguran que el no depender del Estado nacional es algo que ya es moneda corriente. Pese a esto, la brutal caída de las transferencias automáticas en conceptos de coparticipación, a raíz de la baja en la recaudación del Impuesto a las Ganancias, cuyo piso fue elevado durante el Gobierno de Alberto Fernández y que al día de hoy se mantiene en el de Javier Milei, preocupa y mucho al Gobierno de Mendoza. Según los números que trascendieron, la provincia perdió $11.000 millones de coparticipación solo en enero de 2024 si se compara el mismo período con el año pasado.

Sobre la baja de los ingresos por coparticipación, Hebe Casado reconoció que "estamos reviendo cómo nos afecta en cada uno de los ministerios. Además, estamos reestructurando cada una de las áreas según el Presupuesto que vamos a tener. Sabemos que tenemos que ser buenos gestores y que hay que recortar aquello que se pueda recortar. Y aquello que no, no".

Casado aseguró que, en este contexto, la provincia busca alternativas: "Estamos tratando de negociar con el Gobierno nacional pautas que nos benefician respecto a provincias que cumplen y que son ordenadas, a diferencia de otras que son totalmente desordenadas y donde el Estado es todo, entonces nunca hicieron un ajuste nunca porque recibían dineroductos periódicamente. Mendoza, a diferencia de otras que han estado recibiendo mucho dinero durante últimos cuatro años, como Buenos Aires, La Rioja, Formosa, entre otras, no es el caso. Eso no nos pasó a nosotros. Por eso ya venimos teniendo gestiones austeras y esa austeridad va a seguir".

La pelea por los fondos de la coparticipación es uno de los principales focos de conflicto que enfrentan a los gobernadores con el presidente Javier Milei. Se trata de un tema que se metió de lleno en la discusión de la ley ómnibus. En medio de las negociaciones algunos mandatarios provinciales exigían que se revirtiera las modificaciones en el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias o incluso pedían que se coparticiparan otros tributos como el Impuesto PAIS.

De hecho, antes de que ingrese el proyecto de ley, Alfredo Cornejo y otros gobernadores de Juntos por el Cambio habían solicitado que se coparticipe el Impuesto al Cheque. Sin embargo, el capítulo fiscal finalmente fue sacado de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos y se pateó al discusión del reparto de fondos nacionales.

En la misma entrevista con los medios de comunicación, Hebe Casado se refirió a la reunión con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y precisó que "hablamos de trabajar en forma unida Nación con provincia en los temas que nos competen. Además, me confirmó que vendrá a la Fiesta Nacional de la Vendimia, y varias veces más durante el año".

Además, ratificó que irá por la presidencia del PRO: "El PRO, luego de la última presidencia, donde se quisieron prolongar los tiempos de mandato sin justificativo alguno, fue intervenido a nivel nacional. Queremos normalizar el partido y tenemos fecha de internas para junio y estamos en el proceso de afiliaciones y reconstrucción del partido en cada departamento de Mendoza. Tengo intenciones de presidir el PRO en Mendoza, pero no sé si habrá más listas o no. Tengo bastante gente que me apoya y veremos qué sucede de acá a junio".