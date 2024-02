Una startup de Mendoza busca liderar el segmento de carsharing para turismo

El modelo de negocio de alquiler a dueño directo crece en el mundo. La consolidación de Airbnb a nivel global lo demuestra. Por ello, un grupo de emprendedores argentinos decidió avanzar con un emprendimiento de alquiler de autos particulares (carsharing) bajo esta modalidad.

Retennials es una plataforma donde anfitriones dueños de vehículos de distintas localidades ofrecen a turistas de todo el mundo su vehículo de manera directa y simple a través de una APP.

Se trata de una startup creada por un grupo de jóvenes mendocinos que permite a cualquier persona poner su auto particular en alquiler, en horas o días que no lo utilice, para que turistas que se acerquen a su ciudad puedan alquilarlo.

"En un mundo en constante cambio, la movilidad urbana se ha convertido en un desafío para turistas y locales por igual. Ante este escenario, surge una innovadora alternativa que está revolucionando no sólo la forma en que las personas se desplazan por la ciudad, sino también en la que se generan ingresos extra", aseguran desde la empresa.

"Tomamos el modelo de Airbnb y lo aplicamos a autos. Una persona tiene un auto particular y se lo ofrece a un turista que cuenta con la seguridad de validación de identidad, un seguro especial de alquiler provisto por Rentennials y un contrato del dueño del vehículo que se firma digitalmente para ejercer la actividad de forma legal", cuenta Gerardo Germano, CEO y uno de los socios fundadores.

La empresa nació en Mendoza en agosto de 2022 y ya se expandió a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, Salta, Bariloche dentro del país y a Miami y Orlando en Estados Unidos, México, Colombia, El Salvador y Perú.

El equipo de Rentennials

"El modelo de carsharing de economía colaborativa existe desde hace muchos años y es muy exitosa en Europa, Estados Unidos y Australia", aclara Germano, pero "en la Argentina aún no hay ninguna empresa que se haya podido posicionar en un lugar de liderazgo. Nosotros vamos en ese camino", asegura.

Actualmente ya realizan 250 alquileres mensuales y pueden exhibir 1200 días alquilados. La plataforma cuenta con 380 vehículos cargados en 21 ciudades diferentes. "Tenemos 5 estrellas en todos los canales, porque a la gente le gusta mucho. Tiene algunas ventajas, como que el vehículo lo entrega un anfitrión local. Eso tiene múltiples ventajas. No es una empresa fría, como una Rent a Car", apunta.

El sistema es simple. A través de una app mobile y web app se ofrece una amplia variedad de vehículos para turistas por tiempo de uso, ubicaciones, tipo de vehículos, etc. Los usuarios deben tener más de 25 años de edad, contar con una tarjeta de crédito con saldo disponible para bloqueo de franquicias, y deberá tomar una foto de su licencia de conducir, la cual no deberá estar vencida para no ser rechazado por el propietario. El proceso es 100% online, sin papeleos y desde el dispositivo móvil, lo que resulta en promedio un 40% más económico que un rent a car clásico.

A los propietarios les brinda un control total sobre sus autos, permitiéndoles establecer sus propias tarifas, disponibilidad y condiciones de alquiler. Estos usuarios tienen que tener el vehículo a su nombre, el mismo no debe tener más de 10 años de antigüedad, poseer tarjeta verde actualizada y seguro habilitado para conducción de terceros.

El modelo de negocio es muy simple y transparente, Rentennials cobra un 20% del total de la reserva y el 80% restante lo cobra el propietario directo con el rentador, ya sea en efectivo o transferencia, y lo mejor de todo es que recibe el total por adelantado.

Germano asegura que en poco tiempos serán líderes en la región, pero para ello avanzan en la capitalización de la empresa. "Ya conseguimos un inversor y estamos abriendo una nueva ronda de inversión de fondos de Startups para poder expandir el negocio en toda Latinoamérica", afirma.