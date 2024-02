Desde La Libertad Avanza admiten la posibilidad de ceder la presidencia de la Cámara de Diputados al PRO

El Gobierno nacional sigue analizando los pasos a seguir tras la caída de la ley ómnibus y el diputado Oscar Zago, presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, habló en MDZ Radio 105.5 FM al respecto.

“Seguimos trabajando, vamos a preparando para el 1º de marzo que va a venir el presidente a inaugurar las sesiones Ordinarias el período 2024”, adelantó Zago.

“Todavía está la ley en Comisión y el Gobierno decidió no volver a tratarla. Volveremos a trabajar nosotros con las Ordinarias, ley por ley todo lo que respecte a seguridad, justicia, salud, educación, todo lo que contemplaba la Ley de Bases en un paquete general, seguramente estará individualmente”, detalló.

Ante la consulta sobre si lo que faltó para avanzar con la ley fue diálogo, Zago opinó: “Diálogo fue lo que sobró; lo que le faltó a algunos diputados, a través de algunos gobernadores, fue compromiso”.

Oscar Zago, diputado nacional por LLA.

Y defendió a Javier Milei asegurando que “el presidente tiene todo su derecho de hablar, de seguir discutiendo”.

“En el Congreso seguiremos trabajando con los diputados que representan a sus provincias. La Argentina está pasando por un momento muy difícil, lo que hace que nos tengamos que poner a trabajar todos”, remarcó.

En este mismo orden, el diputado electo por CABA insistió en que “seguimos trabajando con todos los bloques, incluida la UCR. Cada cual tiene su punto de vista, su pensamiento, siempre trataremos de confluir en un pensamiento en común y que sea el bienestar para cada distrito y el bien común para todos los argentinos”.

Y fue más lejos: “Vamos a seguir insistiendo con llegar a un acuerdo, incluso tratar de convencer a Unión por la Patria y a la Izquierda”.

“Yo no puedo entender cómo de 664 artículos son todos malos. ¿No hay un solo artículo bueno que me puedas acompañar? Eso significa que hacés oposición por la oposición misma. Y la verdad que Argentina no puede esperar”, disparó.

“No se puede entender cómo nadie se quiere sentar en la mesa de discusión para resolver los problemas”, lamentó Zago.

Zago admitió que estarían dispuestos a ceder la presidencia de Diputados al PRO

Frente a la reconfiguración política que se viene, donde se habla de la posibilidad de unificar bloques y se menciona que La Libertad Avanza podría ceder la presidencia de la Cámara de Diputados al PRO, Zago fue claro.

“Todo lo que sea mejor para el país, para un Gobierno que tiene cambiar la idea, sentémonos en la mesa de discusión y planteemos lo que quiere todo el mundo”, señaló.

“La Libertad Avanza ya eligió a un presidente, que es Martín Menem, hay distintos bloques pero estamos abiertos al diálogo para poder consensuar y llevar la mejor propuesta para tener las respuestas que necesita el país”, reconoció, dando a entender que estarían dispuestos a ceder la presidencia de la Cámara de Diputados a Cristian Ritondo. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

“El país necesita que acordemos, que consensuemos y le demos solución a toda la problemática”, cerró Zago.

