Andesmar respondió a la catarata de críticas sobre "La Nueva Cuyanita"

Gastón Funes, gerente comercial del grupo Andesmar, dialogó con MDZ Radio y se refirió a las críticas de La Nueva Cuyanita. La nueva embarcación del Lago del Parque General San Martín que volverá a funcionar tras más de 20 años. La misma está instalada para que en los próximos días comience los recorridos para turistas y mendocinos. A pesar de la nostalgia generada, el diseño elegido generó polémica en las redes sociales y es por eso que la empresa a cargo respondió a los comentarios.

"Todavía no la ponemos en funcionamiento, pero sí, hemos notado un poco la repercusión. Estimamos que eso iba a pasar y por eso hemos hecho cada paso de la manera que corresponde", dijo Funes, que hizo mención a los pedidos de informe realizados por el Partido Verde en la Legislatura. "Sobre qué pueda decir el Partido Verde, la verdad es que yo antes creía un poquito en las acciones que llevaban adelante porque pensaba que había cosas que eran ciertas. Con esto que acaban de hacer me parece que han perdido credibilidad", deslizó.

Respecto a las opiniones en contra, justificó: "Nosotros no buscamos la foto, buscamos un entretenimiento y ver que esta actividad perdure en el tiempo. Justamente no pude spoilear cuál es la idea del proyecto en sí... Solamente puedo decir que no es la idea original que la que la gente tiene en mente, que era solo poder transitar en el lago y vivir esa experiencia de navegación. La verdad que eso ya es un poco demodé con respecto al tamaño del lago. No es lo mismo hace 30 o 40 años atrás, cuando las actividades turísticas eran muy acotadas y había muy pocas cosas para hacer. No es la finalidad al 100% solo dar una vuelta en el lago".

"Lamento mucho que la gente haya esperado una embarcación con las características anteriores, pero una de las embarcaciones anteriores quedó en el muelle varios años, se prendió fuego y se hundió. Su sucesora, el Mississippi, estuvo años hundido. Esa foto nadie la sacó y no se dijo nada. Y ahora que una empresa toma la iniciativa de generar un nuevo atractivo y una inversión privada, en vez de agradecer por la colaboración de que Mendoza sea cada vez mas tentadora para venir, eligen pegarle", sumó.

El Gobierno quiere que sea una actividad turística, pero también disponible para los mendocinos.

"Inicialmente, lo más interesante que puedo destacar de la embarcación es que responde a los últimos modelos náuticos que se están manejando en el mundo con respecto a transportar pasajeros. Embarcaciones livianas y ecológicas. Esta en especial es el primer prototipo para turistas en la Argentina. O sea, responde a todas las normativas de Prefectura Naval y tiene todas las aprobaciones", respondió ante la consulta sobre a qué apunta la idea del proyecto.

Y agregó: "Necesitás una embarcación que responda a ciertas maniobras y con algunas particularidades. Hay cosas que no se ven de la embarcación, como un equipamiento de efectos especiales que están adentro. No viene al caso que lo comente porque es un proyecto que para nosotros está buenísimo poder lanzarlo todo junto y que el mendocino pueda venir a vivir una experiencia distinta y acostumbrarse a que está bueno que lo de La Cuyanita y el Mississippi está bueno guardarlo como una historia y una experiencia que se pudo vivir en su momento. Bajo ningún concepto tratamos de imitar".

Funes insistió en que "en estos momentos en que es tan difícil emprender o invertir en tal o cuál negocio, uno tiene que evaluar, en cierta forma, la rentabilidad del negocio para poder mantenerlo en el tiempo. Entonces tenés que ajustar los entretenimientos a lo que está pasando a nivel internacional. No se puede pensar en un negocio que dejó de funcionar. No se puede tomar eso como un ejemplo. Tomamos solamente el nombre para un recuerdo. De hecho, la embarcación no está bautizada así porque no queremos que tome ningún tipo de comparación. La gente es libre de pensar y opinar lo que quiera. Pero somos consecuentes con la licitación. En el pliego estaba el tipo de embarcación y la experiencia de realidad virtual", señaló el gerente de Andesmar.

El sábado 3 de febrero, La Nueva Cuyanita quedó asentada en el Lago del Parque para comenzar sus paseos en los próximos días. El diseño de la nueva embarcación, tiene un estilo moderno y una capacidad máxima de 25 pasajeros sentados, baño químico ecológico y estará impulsada por un motor de 150 HP de cuatro tiempos ecológico.

La Nueva Cuyanita, tiene una capacidad para 25 personas y comenzará a recibir a mendocinos y turistas el próximo fin de semana. El paseo por el Lago durará aproximadamente 30 minutos y el boleto costará alrededor de $2.000 para mendocinos mientras que para turistas extranjeros el precio rondará los $4.000. Los estimativos fueron anunciados por el Gobierno provincial aunque el director de Parques y Paseos públicos de Mendoza, Ricardo Mariotti aclaró que en la actualidad no hay precisiones sobre el monto más allá de que la tarifa si será diferenciada.

La historia de La Cuyanita

La historiadora Ana Castro señala en su libro, que La Cuyanita comenzó a surcar el Lago en la década del 20. Esa embarcación funcionó hasta 1935. Posteriormente, se llamó a licitación para restablecer los paseos acuáticos y una nueva lancha comenzó a prestar este servicio en 1939. Se la denominó Emilio Civit, pero la gente continuó denominándola La Cuyanita.

“La primera embarcación del Lago fue vendida en 1937 a los señores Ronchietto y Bianchi, por 200 pesos, y la llevaron a la laguna Los Álamos. Allí se perdió el rastro de la embarcación”, comentó la autora del libro Parque General San Martín, sus primeros 50 años.

El barco que reemplazó a la primera nave pesaba 5 toneladas, con un casco de 13 metros de eslora (largo) y una capacidad para 20 a 26 personas. El casco fue construido en Alemania por el astillero Krupp, luego de la Primera Guerra Mundial y llegó a la Argentina, donde construyeron la cubierta y el puente de mando, y se utilizó la embarcación para prestar servicios en el Delta del Paraná antes de ser trasladada a Mendoza.

En el pequeño muelle de madera del Rosedal estaba atracada La Cuyanita esperando la llegada de chicos y grandes para salir a pasear por el Lago del Parque. Con todo el pasaje cubierto, como todos los domingos, el timonel daba la orden de zarpar y los “oficiales” del embarcadero soltaban amarras. Rápidamente se llegaba al extremo norte del Lago. La embarcación tomaba rumbo al Sur, mientras los pasajeros observaban el Club Regatas, lo que ocurría en tierra firme o a los bañistas de las playas serranas. Parecía de juguete, no se movía mucho, debido a la serenidad del lago, solo se sentía el ronquido del motor y el golpe del agua sobre el casco blanco. La antigua Cuyanita. Foto: Mendoza Antigua.

En los 60' y 70' comenzó la decadencia. Sufrió actos vandálicos en dos oportunidades y, en diciembre de 1976, tras una serie de reparaciones, fue botada al Lago por última vez. Durante el invierno de 1979, La Cuyanita ardió en llamas y ese fue el fin. Aparentemente, uno de los cuidadores de la embarcación colocó un calentador para soportar el frío. Se quedó dormido y casi se quema con la estructura de madera que adornaba la cubierta y el puente de mando. En la actualidad, el casco de la embarcación se encuentra en la Penitenciaría Provincial, donde fue llevado para su puesta en valor y quedó abandonado en el lugar. Hoy su recuperación es inviable, ya se ha perdido casi toda su estructura original y se asemeja a una cascara de nuez.

Tras el fin de La Cuyanita, en 1979, y por un año la reemplazó un catamarán que fue bautizado Emilio Civit II. Durante los 90', llegó el turno de "El Mississippi" o "el rey de lago", un catamarán de dos pisos donde muchos celebraron fiestas y cumpleaños pero años después dejó de prestar sus servicios dejando una vacancia en el paseo turístico,