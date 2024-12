La salud de Guillermo Francos: qué dice el parte médico oficial

Este viernes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue internado para llevar adelante una serie de estudios programado, en la clínica Sagrada Familia, del barrio porteño de Belgrano, y se conoció en las últimas horas el primer parte médico oficial.

“El Sr. Ministro Dr. Guillermo Francos, Jefe de Gabinete de Ministros, ingresó a esta clínica como parte del control clínico y neurológico regular a cargo de su médico de cabecera, Dr. Pedro Lylyk”, manifeiesta el parte médico de la institución médica.

Asimismo, dan a conocer que el titular de ministros se encuentra “lúcido y estable”, y aclaran que los exámenes arrojaron resultados normales. El escrito está firmado por el director de la clínica Christian van Gelderen y el doctor Lylyk. Allí detallan que le efectuaron estudios clínicos, de laboratorio, una tomografía computada, una resonancia magnética y un electroencefalograma.

El parte médico emitido por la Clínica Sagrada Familia.

“Es un chequeo médico programado. No va a haber comunicado de la clínica porque sostienen que no es necesario al tratarse de un estudio que debía hacerse en unos días y lo adelantó por temas de agenda. No hay nada para comunicar”, confirmó una alta fuente al corriente del presente del titular de ministros.

Por su parte, aclararon que una vez finalizados, el funcionario volverá a su casa, negando así la posibilidad de prolongar la internación.

Vale recordar, que a principios de septiembre, debió ser ingresado en la clínica Sagrada Familia, del barrio porteño de Belgrano, luego de sufrir un cuadro gastrointestinal que derivó en una lipotimia, y por ese motivo, el titular de ministros sigue de cerca su estado de salud.