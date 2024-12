Aumentan los delitos violentos y ya son 67 los homicidios registrados este año en Mendoza

Los delitos violentos en Mendoza aumentaron en 2024. El dato lo confirman desde el Centro de Estudios y Análisis de Seguridad que puso en funcionamiento hace meses el peronismo. A una semana del fin de año, el número de homicidios asciende a 67 confirmando un incremento respecto a las 61 víctimas fatales del año 2023. Este fin de semana otros dos asesinatos vinculados a ajustes de cuentas conmocionaron a la provincia. En Guaymallén le dispararon en el pecho y mataron a un niño de 10 años.

Comparar a Mendoza con otras ciudades del país no es preciso ni necesario. Pero los indicadores provinciales son elocuentes. En la provincia no solo han aumentado los delitos menores, también se incrementaron los hechos de sangre y, sobre todo, los ajustes de cuenta. En el año 2023 se registraron 33 ajustes de cuentas mientras que en lo que va del 2024 ya son 43 los hechos de esas características.

Detrás de esa cifra se esconde algo aún más preocupante: la lucha entre bandas por el control del territorio, vinculado directamente al negocio del narcotráfico. La muerte del pequeño Isaías Benjamín Rivas en Guaymallén revela cómo ha escalado el nivel de violencia en las calles de Mendoza. El Ministerio de Seguridad informó que se detuvo a Nahuel Agustín Pérez Cisterna por el homicidio, pero antes de ello familiares del menor ultimado fueron a incendiar su casa y agredieron a los uniformados que se hicieron presentes.

Un niño de 10 años fue asesinado en Corralitos.

"Desde nuestro espacio observamos con preocupación el incremento de hechos violentos en la provincia de Mendoza durante esta segunda mitad del año. Según los datos disponibles, los ajustes de cuentas han registrado un aumento del 30,3% en comparación con el año pasado", expresó Martín González desde el Centro de Estudios y Análisis de Seguridad. González es concejal del PJ en Godoy Cruz y desde hace meses viene denunciando que el gobierno provincial ha perdido el control de la calle.

"Estos números reflejan una situación que requiere de un abordaje integral y una respuesta efectiva por parte del gobierno provincial, priorizando la seguridad de vecinos y vecinas. Es evidente que la guerra de bandas y el avance del narcotráfico, hoy está fuera de control. Es esencial que se tomen medidas concretas y efectivas para frenar este flagelo que tanto afecta la tranquilidad de nuestras comunidades", adhirió.

La respuesta del oficialismo a las críticas ha sido siempre la misma. Que es cierto que han aumentado los robos simples pero que las estadísticas no muestran aumentos en delitos violentos. Sin embargo, los números son claros y obligan al Ejecutivo a encarar la problemática con mayor responsabilidad.

"Hay una baja sostenida en la década de los delitos violentos, de los homicidios", manifestó Alfredo Cornejo el 9 de diciembre en una entrevista realizada por MDZ por su primer año de gestión. Sin embargo, cerrará el 2024 con más asesinatos que los que se registraron en el último año de gobierno de Rodolfo Suarez. "No estoy conforme con lo que ocurre en la materia, le exijo más a la Policía y a la Justicia. Hay fallas en ambas, que creo que se pueden ir mejorando, pero los instrumentos los tenemos cada vez más afinados. Ya estamos haciendo muchas cosas", agregó Alfredo Cornejo en esa misma entrevista.

Desafíos y responsabilidades

El desafío que tiene para el año que viene es grande. Este año no solo aumentaron los delitos violentos, sino que también se han dado casos de robos millonarios efectuados por golpes comando que permiten presumir la existencia de bandas de crimen organizado. Ocurrió en Chacras Park semanas atrás con el asalto a una financiera, hecho por el que este fin de semana detuvieron a los presuntos autores. Pero también se conoció recientemente que una banda de ladrones robó en el lujoso barrio privado Club de Campo Mendoza.

A esta altura está claro que el problema de la inseguridad en Mendoza no se remite a las vidrieras que amanecen destruidas en comercios del centro y el robo de ruedas, medidores de agua o celulares. La situación es compleja y los números obligan a la ministra Mercedes Rus a abordarlo con responsabilidad. Entrevistada por MDZ, el 12 de noviembre la funcionaria afirmó que no hay que quedarse con recortes parciales de cifras y se escudó en que los hechos con violencia interpersonal no se pueden prevenir.

"Impacta la cantidad de homicidios en un corto plazo, pero uno no puede hacer un recorte parcial, la valoración tiene que ser siempre integral. La impotencia en relación con muchos de estos hechos es que tienen que ver con violencias interpersonales y esto es muy difícil de prevenir. Nosotros trabajamos con muchas consignas en situaciones de violencia, pero cuando pueden ser anoticiadas previamente. Entonces ahí tenés un policía específicamente abocado a tratar de evitar que eso se desencadene, aunque cuando no hay una alerta, es muy complicado. Por más que la Policía esté haciendo un control, rondines o patrullando, cuando una persona está decidida a atentar contra la vida de otra, es difícil evitarlo. Hay una situación de violencia social que va en escala y que por supuesto nos preocupa, porque esto requiere una mirada que no es solo desde el punto de vista de seguridad, sino algo integral", esgrimió en esa entrevista la funcionaria.

Mientras tanto, los robos se multiplican, los homicidios aumentan y cientos de motociclistas toman rutas provinciales como si fuesen los dueños de la calle.