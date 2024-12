Javier Milei y un "todo o nada" con Mauricio Macri de cara a las Legislativas

El presidente Javier Milei sabe que se vienen las Legislativas de 2025 y si quiere sumar terreno en las cámaras de Diputados y Senadores, deberá tener una estrategia electoral que lo vincule con otras fuerzas políticas. Una de esas es el PRO, con la cual, sobre todo en el último tiempo, el Ejecutivo ha mostrado marcadas diferencias.

Sobre una posible alianza en algunos sectores electorales y la negociación de candidatos en distintas jurisdicciones, el presidente fue contundente: "No hago ese cálculo. Me niego rotundamente. Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas", dijo en una entrevista con Forbes Argentina.

Noticia en desarrollo...