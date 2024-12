Sin un acto masivo, Emir Félix puso primera en el PJ y juntó a diferentes sectores del peronismo

El Partido Justicialista mendocino tuvo este martes su primera actividad con Emir Félix como flamante presidente del espacio. El sanrafaelino encabezó la primera reunión del Consejo Provincial ampliado, que contó con la participación de los 18 representantes del justicialismo en los departamentos. Se llevó adelante en la Escuela Hogar Eva Perón, en el Parque General San Martín de la Ciudad, y -en lo que respecta a presencias y ausencias- se apersonaron dirigentes de diversas ramas del PJ: camporismo, ciurquismo -intendentes-, etc.

En la previa al encuentro -de carácter privado- Emir Félix dialogó con la prensa y señaló que "no estaban dadas las condiciones para meterse en el gasto de un acto". Por ello, prefirió "no hacer un acto de elevar pasiones", en referencia a que no hubo despliegue de militancia como en otras ocasiones.

"Queríamos que fueran asumiendo los presidentes y los Consejos Departamentales. Vamos recorriendo y entendiendo lo que pasa en cada lugar de la provincia. No teníamos idea de hacer un acto. Creo que hay mucho para hacer; mucho análisis, reflexión y mucho trabajo de organización que tenemos que hacer. No creí que estuvieran dadas las condiciones para meterse en el gasto de un acto", esgrimió el exintendente de San Rafael.

Además, aseguró que "organizar un acto cuesta dinero y dinero no hay". "Es muy sencillo. Nuestro partido, como todos, vive de los aportes que hacen sus afiliados. La idea es, primero, es reunirnos para organizar y armar una agenda de trabajo, qué es lo que tiene que ver con la estructura del partido. Hoy por hoy estamos asumiendo es la conducción de la primera reunión de del Consejo Provincial del justicialismo. Tiene que ver con la herramienta electoral que tiene el peronismo. Cómo lo vamos a organizar y cómo la vamos a trabajar para después ponernos de acuerdo en el mensaje que le vamos a dar a los mendocinos. Hay mucho trabajo que hacer. No se trata de hacer un acto de juntar compañeros y de elevar pasiones. Hay mucha reflexión que se tiene que hacer de aquí para adelante", explicó.

Lo cierto es que el peronismo, pese a haber logrado una lista de unidad para evitar ir a la interna partidaria, por lo menos una vez por mes deja al descubierto que puertas adentro hay diferencias de visión que, en muchos casos, desembocan en acusaciones cruzadas entre los sectores. Desde utilizaciones de analogías futboleras en las redes sociales a comunicados de prensa dentro de la Legislatura. La paz no es un hecho concreto, por lo menos por ahora. No obstante, para Félix no existe un quiebre. "Hoy la concepción es que el peronismo es uno solo y que no sobra nadie. Las discusiones se deben dar puertas adentro y que de ahí debe surgir un proyecto inteligente de un peronismo moderno. Eso es lo que vamos a trabajar y construir no es que haya un quiebre de nada. Hay situaciones que se han dado en el peronismo de Mendoza que han sido desaciertos que nos han llevado a derrotas muy importantes. Hemos tenido el tiempo de evaluación y reflexión y ahora empezó el tiempo de acción", dijo.

"El peronismo siempre fue diverso y cuando más poderoso fue cuando más diversidad tuvo. Y esa diversidad, si es una diversidad con tolerancia, se puede construir un proyecto político que fije pautas que tengan que ver con un proyecto que se mida para los mendocinos. Cuando hay un proyecto político y es muy diverso, lo que se fija es la la columna vertebral, lo principal de ese proyecto político. Tenemos que mirar para adelante". aportó.

Minutos después de sus declaraciones arribarían al lugar con asistencia perfecta los intendentes justicialistas: Celso Jaque (Malargüe), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Matías Stevanato (Maipú), Edgardo González (Lavalle), Emir Andraos (Tunuyán), Omar Félix (San Rafael) y Fernando Ubieta (La Paz). También estuvieron miembros del ala kirchnerista, con la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti a la cabeza, acompañada por el senador provincial Helio Perviú y la concejal lujanina Paloma Scalco, que es la nueva vicepresidenta 2°.

Los intendentes Edgardo González, Flor Destéfanis y Emir Andraos.

Asimismo, se destacaron los titulares del PJ en las Cámaras legislativas, Germán Gómez (Diputados) y Adriana Cano (Senado); y el diputado nacional y exintendente de Tunuyán, Martín Aveiro, que también tiene su propio espacio que funciona como avenida del medio entre el kirchnerismo y el ciurquismo. Como dato de color, participó el diputado provincial del bloque Consumidores y Ciudadano, José Luis Ramón.

Emir Félix manifestó que "tenemos que armar ámbitos de reflexión para que la gente analice qué es lo que quiere, qué es lo que vota y que no lo haga desde el punto de vista emocional. Estamos en un momento en donde la política se refleja a través de las emociones, de mensajes de odio y de tocar sentimientos. Hay muy poco espacio para el análisis y la reflexión de lo que conviene".

En relación a las diferencias internas existentes en la Legislatura a la hora de votar -como ocurrió recientemente con el Presupuesto 2025- insistió de forma tajante en que "no es un quiebre". "Cuando se da una votación determinada, hay legisladores que responden a un esquema de un intendente. Como en el caso de la minería. Por supuesto, desde el peronismo se van a tener que liberar las opciones para que el legislador responda también a su territorio y a la individualidad y característica del departamento al que responde. Entonces eso no significa quiebre. Seguimos todos adentro. Tuvimos una lista única, que fue lo necesario que tenía que hacer el peronismo para que no hubiera un interna porque no estaban dadas las condiciones", expresó el ex jefe comunal sureño. Dieron el presente Anabel Fernández Sagasti y Paloma Scalco.

Respecto a la reciente asunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del PJ nacional y la injerencia que podría tener en Mendoza, Félix puntualizó: "Nosotros tenemos que organizar el partido y que haya muchos jugadores en la cancha. Esa es la realidad. Tenemos que tratar de que germine dentro del peronismo un proyecto para los mendocinos y que tiene que ver con la realidad de Mendoza. Más allá de lo que pasa en el Partido Nacional. Nosotros somos parte de un movimiento nacional y eso nadie lo niega, pero, en definitiva, lo que vamos a hacer es trabajar para que el peronismo de la provincia tenga un traje a medida para los mendocinos".

"Mi rol es hacer que el peronismo funcione, que tenga un buen mensaje y buenos candidatos para adelante. Yo no vengo a usar el peronismo para ser candidato a algo. Si me toca hacerlo mañana, lo pensaré y veré si soy un candidato adecuado. Si no, voy a buscar al mejor: a uno que sea mejor que yo", aclaró acerca de si tiene intenciones de ser candidato en los próximos comicios o bien en 2027.

Por último, Félix fue crítico de la gestión de la gestión provincial. "Alfredo Cornejo termina la Gobernación. Nosotros lo que queremos no es derrotar a alguien; queremos tener un proyecto político propio que determine un grado mayor de federalismo y un grado mayor de representación que tenga que ver con lo productivo y con un equilibrio de la provincia en lo institucional. Creo que la provincia ha perdido una calidad institucional inmensa. Siempre se caracterizaba porque habían tres partidos políticos o dos que, de alguna manera, hacían un gran equilibrio en lo institucional. Eso se perdió y hoy hay un dominio absoluto del gobierno de Cornejo sobre otras áreas de del poder en la provincia, como el caso de la Justicia o de todos los instrumentos de control. Es poco saludable que todas las áreas de control estén en manos del mismo que gobierna. En eso el peronismo es necesario para y muy útil. Tenemos la responsabilidad de que de que los mendocinos nos escuchen", fueron sus palabras.