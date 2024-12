Luis Caputo adelantó una reforma tributaria donde "no hayan más de 6 impuestos"

Se cumplió el primer año de gobierno de Javier Milei y es tiempo de balances. El ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los nombres claves de la administración, hizo su propio análisis relacionado con las metas económicas que la administración tiene y los desafíos para los próximos meses.

En diálogo con radio La Red, este martes, señaló: "Termina un gran año si pensamos de dónde veníamos. La inflación minorista en noviembre del año pasado fue del 12,8% y ahora está bajando a 2,4%. La mayorista del 11,1% al 1,4%".

En ese contexto, dejó la promesa de una reforma impositiva muy esperada por el sector productivo, al referirse a la asfixia tributaria del país. "Estamos trabajando en una reforma tributaria, no la recaudación, sino la cantidad de impuestos. Argentina tiene una cantidad de impuestos, ha habido una sobreimposición, nosotros queremos simplificar todo eso", comenzó.

Luis Caputo.

En ese sentido, Caputo agregó: "Estamos apuntando a una reforma tributaria donde no haya más de seis impuestos a nivel nacional y que haya competencia entre las diferencias provincias para que se genere una baja adicional a raíz de la competencia y que cada empresa decida dónde se instala por dónde le es más conveniente".

Luego, Caputo se refirió a la eliminación de las importaciones y el insistente pedido de los empresarios en esa materia. "Lo que les preocupa es que no se desnivele. Es lo que nosotros estamos haciendo. Bajamos aranceles. Nosotros no estamos desnivelando, no lo vamos a hacer, vinimos a plantear otro modelo donde los empresarios inviertan y compitan más", confesó el ministro.

"Tenemos que brindarles las condiciones para que puedan hacerlo. Tenemos que seguir sacando regulaciones y bajando los impuestos", concluyó.