Javier Milei empieza a rogar porque no le hagan caso cuando dice "su verdad"

“El que fuga es un héroe, logró escaparse de las garras del Estado. Ustedes se ríen, pero yo lo veo así”, expresó el presidente de la Nación, Javier Milei, en uno de los primeros encuentros del año ante empresarios en el hotel Llao Llao de Bariloche.

“¿Qué les recomendarían ustedes a sus clientes?”, siguió con su discurso. “Comprá dólares les diría. Eso es fuga, pero si compra en negro por lo menos no paga impuestos estúpidos que sirven para levantar la manito casi de querusa (e imitó la forma que adoptó Martín Lousteau cuando aprobó su aumento salarial en marzo pasado) y financiar a esos inútiles”, expresó Milei.

Lo que seguramente no sabía era que dos de las manos que le permitieron aprobar la Ley Bases un par de meses después de aquel rapto de sinceridad brutalidad con algo de sobreactuación para aparecer “espontáneo”, están en el centro de la tormenta por evasión fiscal. Y bastante más están bajo sospecha.

Uno de sus “héroes”, al cual invitó para comer un asado luego de haber apoyado el veto del proyecto de ley que modificaba el sistema previsional es Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados nacional con quien articulan los legisladores libertarios casi todas las sesiones.

Inclusive, el exministro de Seguridad de María Eugenia Vidal y hombre de extrema confianza de Mauricio Macri, abrió su casa para repetir el menú con Martín y Eduardo “Lule” Menem, Santiago Caputo y otros diputados que andaban buscando alguna explicación sobre la zigzagueante hoja de ruta oficialista, siempre imponiendo su propio criterio sin contemplar a los que tienen mayoría parlamentaria, en este caso, las viudas de lo que fue Juntos por el Cambio.

El Centro Latinoamericano de periodistas de Investigación y la periodista Emilia Delfino, del DiarioAR reveló que la esposa de Ritondo, Romina Aldana Diago, figura como dueña de una sociedad off shore en Florida, Estados Unidos, por casi USs 2.6 millones de dólares.

Por poco menos del 10% de ese monto, unos U$S 200.000 dólares y $600.000 en pesos fue echado del Senado de la Nación el exlegislador entrerriano Edgardo Kueider, “el nuevo bolsero”, como lo calificó el colega Hugo Alconada Mon, otro especialista en indagar lo que el poder prefiere ocultar.

Kueider no tuvo su asado, pero sí su encuentro con el resto de los senadores que estuvieron apoyando las iniciativas presidenciales. También fue tratado como héroe. Tanto que el jefe de Estado prefiere pelearse con su vice Victoria Villarruel y aceptar dudosos métodos, similares a los que realizaban sus antecesores, para tener una mano más en un recinto que él se encarga de calificar como “cloaca” y “nido de ratas”. Dos disruptivos que pueden terminar de la misma forma.

Suponiendo incrédulamente que Kueider y Ritondo solo tuvieron descuidos en una declaración jurada o en el pasaje de la frontera hacia otro país pasa a ser inaceptable colocar al frente de ARCA a un evasor y a otro acusado de serlo. ¿O habrá sido, volviendo a los dichos de Milei, el presidente, una decisión pensada y analizada?

Porque si el que evade es un héroe, y si el que ahorra en dólares blue también lo es porque no paga impuestos que luego sirven para pagarle a los de la casta, ¿No estaría dentro de esta línea de pensamiento haber designado a Andrés Vázquez como virtual jefe de la Agencia de Recaudación ARCA, ex AFIP? Según quienes participan e investigan en la asociación internacional de periodistas de investigación, también tiene empresas off shore sin haber realizado los aportes correspondientes al fisco por más de US$ 2 millones de dólares. De nuevo, por menos del 10%, echaron a

Juan Pazo, el nuevo titular de ARCA, puesto por el ministro de Economía, Luis Caputo, fue denunciado por el diputado nacional ultra kirchnerista Rodolfo Tahilade, vinculado con la antigua Secretaría de investigadores, SIDE, también estaría usufructuando de los mecanismos que aplaude Milei para evadir impuestos.

Elisa Carrió, junto con un grupo de legisladores de su estrecha confianza, en 2004, cuando el kirchnerismo aparecía sin rivales en todo el mapa político, hizo su primera denuncia en contra del gobierno de Néstor Kirchner, a quien había apoyado en el balotaje del cual luego no participó Carlos Menem, otro apellido que ahora se renueva. La gente, como ahora, está en otra, en la salida del que “se vayan todos”, muy parecido al voto que llevó al actual presidente a la Casa Rosada.

Carrió denunció a Kirchner por la evasión, evaporación, de los fondos de Santa Cruz, unos U$s 600 millones de dólares que había recibido la provincia cuando era gobernador por las regalías petroleras. La causa jamás se esclareció. El kirchnerismo, con la continuidad de Cristina, duró diez años más.

“Mientras siga habiendo esperanza sobre una solución de los problemas como la inflación, estos temas quedarán guardados en ese mueble que nunca se abre. Pero esa esperanza está acompañada con un pasar de mucho sacrificio. Si esas privaciones son más permanentes, todo saldrá a la discusión y eso tendría que ser debatido desde un sector más progresista porque la derecha es lo que hay”, le comentó un experimentado sociólogo, uno de los pocos que no trabaja para ningún grupo relacionado con el poder nacional.