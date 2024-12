El escándalo Kueider profundizó la crisis entre Villarruel y Milei

Cada vez más aislada. De esa manera podría definirse la posición en la que actualmente se encuentra la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. La distancia entre quien supo ser la compañera de la exitosa fórmula que depositó a la Libertad Avanza en la Rosada y el presidente, Javier Milei, no es nueva, pero volvió a profundizarse tras la sesión en la que se determinó la expulsión del Congreso de la Nación del senador Edgardo Kueider.

En ese contexto, Villarruel quedó en el ojo de la tormenta y comenzó a recibir munición pesada desde diversos flancos. El diez de diciembre hubo un anticipo: el presidente no la incluyó en el video institucional que publicó durante los festejos por su primer año de gestión. Dos días después, el ministro de Defensa y aliado incondicional del líder libertario, Luis Petri, también arremetió contra la vice al asegurar que "no participa" en las decisiones del Ejecutivo y que debe "elegir de que lado juega".

La bomba terminó de explotar durante la sesión de ayer. Minutos después de concretarse la expulsión del senador entrerriano, algunos dirigentes del oficialismo dejaron trascender que el acto desarrollado en la cámara alta podía ser inválido por un simple motivo: mientras Villarruel presidía el Senado, Milei ya había salido del país, por lo tanto, la vice estaba a cargo de la presidencia de la Nación, un rol incompatible con el que estaba ejerciendo en ese momento.

La situación disparó un sinfín de acusaciones y versiones cruzadas entre los principales actores de la Libertad Avanza. Villarruel negó rotundamente que alguien le haya comunicado lo que estaba ocurriendo. El presidente sostiene lo contrario y afirma que su excompañera de fórmula fue informada "48 horas antes" sobre el vuelo que tomaría. Milei aprovechó ese contexto para plantear la tesis sobre la invalidez de la sesión. "Yo creo que se podría hacer nuevamente, dado los números está claro que todos queremos a los Kueider de la vida afuera", señaló desde Italia, donde hoy fue recibido por la Giorgia Meloni, la dirigente internacional con la que más veces estuvo cara a cara.

Otros tiempos.

El presidente afirma que tiene las pruebas necesarias para demostrar que su vicepresidenta miente. Villarruel se defendió hoy con una publicación en la que expresó: "Hasta que no me traspasan el poder, soy vicepresidente y eso se hace informándome el escribano de presidencia. Firme el acta dando el conforme a las 19". Aquí surge otra controversia. Es que desde el gobierno de Carlos Menem no existe un traspaso formal del mando porque el entonces presidente lo estableció así a través de una nueva reglamentación en ese momento. En síntesis: alcanza con la sola salida del máximo mandatario nacional del territorio argentino para que se consolide el cambio de funciones.

Obviamente, la oposición tiene su propia lectura. Desde los sectores más alejados al oficialismo, entienden que la embestida libertaria está relacionada con la necesidad de no perder a un aliado en el Senado. Tiene su lógica. Con Kueider fuera de juego, Unión por la Patria suma a Stefanía Cora, una dirigente de La Cámpora y, por decantación, de confianza de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El análisis no termina con lo ocurrido ayer. Los bloques mayormente enfrentados a Milei explican que la Libertad Avanza venía motorizando la suspensión de la sesión desde hace días, objetivo que finalmente no pudo concretar. Tampoco cuajó el intento de avanzar con la suspensión del senador kirchnerista Oscar Parrilli. En ese contexto, la posibilidad de invalidar la sesión -sería extraño que ocurriera- fue propuesta por el presidente. Mientras tanto, el fuego cruzado entre el presidente y su vice, continúa en ascenso.