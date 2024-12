Luis Juez en MDZ Radio: "La inconducta de Kueider es de una inmoralidad manifiesta"

En una sesión cargada de tensión y controversia, el Senado de la Nación aprobó la expulsión del legislador Edgardo Kueider. A minutos de finalizar el debate, el senador Luis Juez compartió con MDZ Radio 105.5 FM sus reflexiones sobre lo ocurrido, destacando la magnitud del caso y defendiendo su postura frente al resultado de la votación.

“Fue una sesión muy particular”, comenzó Juez, aludiendo al clima de confrontación que caracterizó la jornada. “Es medio frustrante porque perder tanto tiempo para explicar lo obvio muchas veces te termina desgastando. La inconducta de Kueider es de una inmoralidad manifiesta. No puedo creer que los posicionamientos personales políticos partidarios estén por encima de las inconductas. Las inconductas son objetivas”, enfatizó.

Senador nacional Luis Juez.

Al ser consultado sobre la situación de otros senadores con casos parecidos, Juez fue categórico al afirmar que la Cámara Alta debe actuar como un "tribunal de honor" en casos de este tipo. “No estamos discutiendo una cuestión jurídica. Es una cuestión de facultad que tiene la Cámara para sancionar por inconducta ética. No importa si no se hizo con (José) Alperovich o Cristina. Yo soy senador ahora y hoy me toca tomar esta determinación”, explicó.

Señaló también que personalmente no hace distinciones: "La inmoralidad es inmoralidad en el amigo y en el enemigo. La inconducta es inconducta en el amigo y en el enemigo”, declaró, rechazando cualquier doble estándar en su postura.

El legislador expresó su descontento por el tiempo que llevó abordar el caso, señalando que “esta mañana entraba un oficio de Arroyo Salgado pidiendo que le quitáramos los fueros para ordenar su detención. ¿Qué más tiene que pasar? La inmoralidad de las cuestiones que atentan contra el honor y la moral es causal de expulsión”, argumentó.

La decisión, según Juez, no debería haber generado tanto debate. “Siento un nivel de frustración monstruoso porque te ponen en un lugar de validar un hecho de corrupción de semejante magnitud. No debería ser ni siquiera un motivo de discusión”, concluyó.

Escuchá la entrevista completa: