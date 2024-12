Expulsión de Kueider: otras historias similares que ocurrieron en el Congreso

Finalmente, el senador Edgardo Kueider fue expulsado del Congreso de la Nación tras la sesión especial en la que se dictaminó deje de formar parte de la cámara alta. En total, fueron 60 votos a favor, 6 en contra y una abstención que sentenciaron el destino del entrerriano a partir del aporte de los bloques conformados por Unión por la Patria, parte del PRO y la Unión Cívica Radical.

Kueider no es el primer legislador sancionado por el Congreso. Difícilmente sea el último. Antes de que estallara el escándalo que protagonizó junto a su secretaria, cuando fue detenido en Paraguay con 200 mil dólares sin declarar, otros diputados y senadores también fueron apartados de sus bancas o, en el mejor de los casos, suspendidos.

El primer caso desde el regreso a la democracia en 1983 ocurrió en 1991, cuando Luis Arturo Luque, diputado por el Partido Justicialista (PJ) de Catamarca, fue apartado el 18 de abril de ese año tras una nota en la que realizó una serie de declaraciones con el crimen de María Soledad Morales. Su hijo había sido condenado por el crimen de la joven, en un hecho que conmocionó a la provincia.

Pasaron diez años cuando la política nacional se vio envuelta en otro escándalo. Corría el año 2002 cuando la diputada por la Provincia de Buenos Aires, Norma Ancarani de Godoy, también del PJ, renunció a su banca luego de amenazar a periodistas del programa Puntodoc/2 que habían revelado una investigación sobre "posibles actividades ilícitas" vinculadas con el manejo de fondos del Ministerio del Interior. Sin embargo, la Cámara rechazó su renuncia y, en lugar de aceptarla, aprobó su expulsión dos días después.

Con el transcurso de los años, el Congreso también fue testigo de otras suspensiones como la de Horacio Cambareri (PJ) en 1988, Eduardo Varela Cid (PJ) en 1995, y Raúl Ochoa (PJ) en 2005, quienes fueron sancionados temporalmente por la Cámara de Diputados. También hubo casos en los que algunos diputados ni siquiera pudieron asumir su banca. Por ejemplo, los ex represores Luis Patti y Antonio Bussi, así como el ex gobernador de Corrientes Raúl Romero Feris, se ganaron un lugar en las elecciones, pero no pudieron acceder a su puesto debido a la decisión de la Cámara que debía recibirlos.

Kueider y otras causas.

Cómo informó MDZ el jueves 5 de diciembre, el senador Edgardo Kueider, quien fue detenido en Paraguay por ingresar más de 200 mil dólares sin declarar, mantiene abiertos otros frentes judiciales además de la actual investigación a la que está siendo sometido por lavado de activos.

Específicamente, el senador entrerriano tiene abiertas dos causas: una por presuntas coimas y la otra por enriquecimiento ilícito. La primera tiene está asentada en el juzgado Federal 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, mientras que la segunda transcurre en Concordia, Entre Ríos.