Chubut: el gobernador Ignacio Torres solicita intervención de cooperativa por corrupción

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, tomó una decisión contundente al solicitar la intervención judicial de la Cooperativa Eléctrica de Trelew. En un contexto donde la falta de transparencia y la mala gestión prevalecieron, Torres enfatizó que esta medida es esencial para restaurar la confianza en las instituciones y asegurar que quienes cometieron irregularidades enfrenten las consecuencias correspondientes. "Habrá consecuencias civiles y penales", advirtió el mandatario, subrayando su compromiso con la rendición de cuentas.

La solicitud de intervención se realizó a través de la Secretaría de Trabajo provincial y ya fue remitida al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes). Este organismo emitió una resolución que ahora está en manos del Juzgado Federal de Rawson, dirigido por el juez Hugo Sastre. Torres argumentó que esta acción no solo busca corregir los problemas actuales, sino también establecer un precedente para futuras administraciones, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y transparente.

Durante su discurso, el gobernador destacó que Chubut, destacó: "concretamente, acá se está robando mucho dinero: me pregunto cuál sería el sentido de firmar un convenio que le quita a la Cooperativa 600 mil dólares por absolutamente nada". "Sorprende la creatividad de algunos para robar, y también la estupidez de quienes están al frente de la entidad, por no dimensionar semejante estafa, y no tenemos duda de que esta situación va a terminar con los responsables tras las rejas", manifestó el mandatario provincial.

Además de la intervención en Trelew, Ignacio Torres anunció su intención de solicitar medidas similares para otras cooperativas en crisis, como la de Esquel. El objetivo es claro: normalizar los servicios y reducir costos para los usuarios. "No podemos permitir que las cooperativas operen como clubes de amigos sin rendir cuentas", afirmó el gobernador, quien también está impulsando auditorías en varias cooperativas para identificar irregularidades.

Por último, el gobernador Torres hizo un llamado a todos los chubutenses a estar atentos a estos cambios. La intervención judicial es vista como una oportunidad para transformar el sistema cooperativo en la provincia y garantizar que los ciudadanos reciban los servicios que merecen. Con un enfoque firme en la transparencia y la eficiencia, Torres se posiciona como un líder dispuesto a enfrentar los desafíos históricos que han afectado a Chubut.