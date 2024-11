Ficha Fimpia: un diputado del PRO cruzó a La Libertad Avanza después de la sesión fallida

El PRO no logró conseguir quórum en la Cámara de Diputados para discutir la ley de Ficha Limpia. Destaca la inesperada ausencia de 10 diputados libertarios. El proyecto inhabilitaría a personas con condenas ratificadas por la Cámara de Casación puedan participar en elecciones, por lo que su aprobación dejaría prácticamente sin chances de competir a Cristina Kirchner. Martín Maquieyra, diputado nacional del PRO, habló con MDZ Radio después de la sesión fallida en el Congreso.

El diputado siente "mucha frustración" porque el proyecto "es un trabajo de varios años y en esta sesión que esperábamos tener el quórum holgadamente, terminamos con más faltas. Es frustrante. Pero bueno, seguiremos trabajando para que el Congreso deje de ser una salida para la impunidad".

Martín Maquieyra con Mauricio Macri.

Desde el radicalismo aseguran que La Libertad Avanza (LLA) apunta a confrontar contra la expresidenta en las PASO 2025, si es que se postula como candidata. Maquieyra dijo que "no sé si hubo un acuerdo, pero por la cantidad de diputados libertarios que faltaron no me extraña".

"Es lamentable que por una cuestión electoral nos perdamos una ley tan importante para transparentar el Congreso y la política. El gobierno siempre ha planteado que la casta es lo que quiere combatir. Bueno, esta ley era para combatir la casta y lamentablemente muchos de ellos hoy no se sentaron", aseveró.

Aun así, Maquieyra se mostró determinado: "El año que viene seguiremos intentando con esta ley que nos parece muy buena para nuestra democracia. Volveremos a comprometer a nuestro bloque e insistir para que no se escondan los diputados de otros bloques", destacó. "La corrupción se la combate con leyes. Hoy lamentablemente no fue un buen día para la transparencia en Argentina", concluyó.

