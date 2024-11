Causa Seguros: declaró el bróker Héctor Martínez Sosa y al mediodía lo hará la exsecretaria de Alberto Fernández

El empresario Héctor Martínez Sosa y su pareja, María Cantero, la histórica secretaria del expresidente Alberto Fernández, se presentaron este jueves en los tribunales de Comodoro Py para brindar su declaración indagatoria ante el juez Julián Ercolini en el marco de la causa donde se los investiga por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para los organismos públicos en perjuicio del Estado.

La llamada causa Seguros capturó la atención de todas las cámaras este miércoles luego de que otro de los involucrados, Alberto Fernández, se apersonara en los pasillos de Comodoro Py para brindar su testimonio.

En esta oportunidad, Martínez Sosa llegó a los tribunales alrededor de las 9.45 y permaneció poco menos de una hora en el lugar. El bróker solo dijo ante Ercolini que "hay un vínculo que está manifiesto" con el exmandatario y que se trata de "un vínculo de amistad”. Luego presentó un escrito. Por otra parte, María Cantero declarará al mediodía.

La llegada de Héctor Martínez Sosa a Comodoro Py

El empresario es uno de los grandes protagonistas de la causa, ya que según la investigación obtuvo el 42% de los contratos de pólizas con el Estado luego del decreto 823/2021 firmado por Alberto Fernández. Esto le valió alrededor de $366.635.744 en comisiones durante el gobierno anterior debido a los contratos que mantuvo con 19 organismos públicos, entre ellos 4 ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales SA, el Fondo de las Artes, y la Corte Suprema.

De acuerdo a la imputación, Martínez Sosa se valió del vínculo de secretaria privada del expresidente que tenía su esposa, María Cantero, para conseguir ese porcentaje de contrataciones de pólizas para el Estado, donde cobró comisiones cercanas al 60% del total durante el Gobierno anterior.

La abogada de Alberto Fernández, Mariana Barbitta, rechazó esas acusaciones y aseguró el miércoles tras la indagatoria de su cliente que "Martínez Sosa es alguien reconocido históricamente, no por este decreto, sino a nivel nacional y mundial, por ser un bróker de seguros". "Pensar que podría haber alguna connivencia es absolutamente infundado, falso y arbitrario. Alberto Fernández en ningún momento benefició a nadie. El decreto excluía la posibilidad de intermediación", enfatizó la letrada.

En paralelo, el exjefe de Estado remarcó en su descargo que "jamás le pidió a nadie que un seguro del estado pase a través de sus manos o lo tomen a él como asesor de seguros". "Héctor Martínez Sosa me conoce y conoce mi rigidez en ese tema. En mis cuatro años de mandato no creo haberlo visto o haber hablado con él más de cuatro o cinco veces, y siempre hablamos de cuestiones sociales, nunca de cuestiones de su negocio, que desconozco. No creo que sea delito conocerlo", consideró Fernández.