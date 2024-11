Apuestas deportivas: se encamina la media sanción de una ley bombardeada por el lobby

Tras varios intentos frustrados en la semana, la Cámara de Diputados logró el quórum este miércoles y ya debate el proyecto que busca limitar el juego online y prohíbe la publicidad y el incentivo. Resta definir la letra chica del proyecto que se votará en particular. En el medio, distintos diputados denuncian una fuerte presencia del lobby de las casas de apuestas en línea, las principales perjudicadas.

“Se trata de un tema de salud mental y federal”, señaló la titular de la comisión de Prevención de Adicción y Control del Narcotráfico, Mónica Frade, en su rol de miembro informante. “Basta con escuchar a padres cuyos hijos le están robando el dinero o hijos que piden dinero para jugar”, indicó la diputada de la Coalición Cívica.

El principal argumento de los detractores del proyecto tiene que ver con que esta ley impacta en el juego de apuestas que está regulado por las provincias. Sin embargo, los defensores argumentan que al tratarse de una normativa que trabaja sobre "la salud pública y el bienestar general" el Congreso Nacional tiene las facultades suficientes para avanzar en este tema. Citan como ejemplo, los presupuesto mínimos para el cuidado ambiental y las regulaciones al tabaco. Nadie descarta que esta ley no vaya a ser judicializada.

Por su parte el vicepresidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Rodolfo Iparraguirre, marcó la posición de su bancada. “Es un problema que hay que verlo en contexto histórico, político y económico. Por eso esta votación tiene que ser una oportunidad para dar discusiones que veníamos postergando como sociedad hace demasiado tiempo, que tiene que ver en qué contexto emergieron las nuevas tecnologías y de qué manera atravesaron nuestras vidas”, señaló.

Otro de los impulsores de este proyecto fue Facundo Manes (Democracia Para Siempre). El neurocientífico intentó dejar expuestos estos lobbys y aclaró que "la sociedad no los acepta cuando la salud está en juego". "Acá no estamos hablando de una ley, estamos hablando del alma de nuestra nación, de cómo protegemos al ser humano, porque la adicción secuestra al cerebro", enfatizó el diputado de la UCR disidente.

Apuestas deportivas: la posición del oficialismo

Por La Libertad Avanza habló Nadia Márquez. "No hemos logrado ponernos de acuerdo en relación a como afrontamos este flagelo y qué alcances y competencias tenemos", explicó. "Creemos que este proyecto no soluciona todos los problemas que se plantean. Sí decimos que establece algunas cuestiones necesarias que se resuelven con la ley", valoró.

"Tenemos que reforzar la educación formal y la educación en valores porque si no va a ser letra muerta cualquier ley que queramos aprobar. Si simplemente sacamos la ley y los padres le permiten a los niños jugar de nada sirve", agregó la diputada evangelista que resaltó la importancia de "los valores de la familia".

"No le puedo determinar a otro adulto que sí debe hacer y qué no. No le puedo imponer a alguien en su vida adulta qué tipo de vida quiere llevar. Lo pienso en todos los temas y en este en particular", señaló al aclarar que va a votar en contra en general y aclaró que darán el debate en particular.

La Cámara Baja logró que 129 legisladores se sentaran en sus bancas para discutir la iniciativa que llegó con dos dictámenes para su tratamiento. El objetivo es restringir la publicidad y la promoción de las casas de apuestas a través de figuras públicas, influencers, periodistas o deportistas; y prohibir los auspicios de casas de apuestas en el ámbito deportivo.

El dictamen de mayoría fue obra de la Coalición Cívica y lleva las firmas de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Frente de Izquierda, entre otros, mientras que el de minoría fue acompañado por el PRO, la UCR, y La Libertad Avanza.

Entre otros puntos, el dictamen mayoritario propone la prohibición del acceso de menores de 18 años a sitios y plataformas de juegos de azar y apuestas. Para ello, impondrá la verificación biométrica de identidad y edad para el acceso a los juegos online.