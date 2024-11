Laboralista, de la "corpo" y con pergaminos: las razones de la nominación de Llatser para ir a la Corte

Rápido, sin estridencias y con argumentos jurídicos y de política judicial sólidos. Alfredo Cornejo eligió a la jueza Norma Llatser como candidata para ocupar el lugar que dejará vacante Pedro Llorente en la Suprema Corte de Mendoza, el máximo tribunal.

La designación no tiene sorpresa y allí hay una noticia: Llatser es una jueza con amplio respaldo interno y académico, que es parte de la "corporación" judicial y tiene una militancia gremial dentro de Tribunales. Si bien puede ser "filo oficialista", está mucho más respaldada en su trayectoria que en sus avales políticos.

Una de las claves de la designación está en la especialidad de Norma Llatser. O mejor dicho las especialidades. Es camarista laboral, un tema que al Gobierno le interesa sobremanera para generar gestos de "seguridad jurídica". Los cambios implementados en ese fuero, con audiencias conciliatorias y procesos orales, agilizaron los juicios y desmotivaron la litigiosidad. Esa señal es una sobre las que redunda Alfredo Cornejo cuando habla ante potenciales inversores. Pero además la Suprema Corte de Mendoza atiende en última instancia todos los litigios laborales, principalmente con el más importante objeto de juicios de esa índole: el Estado.

El Gobernador y la candidata. Foto: Alfredo Ponce.

Luego de que los reclamos administrativos se caen, la Suprema Corte es donde recaen los juicios de docentes, policías y todos los empleados estatales. Allí se entiende mucho más el por qué de la embestida verbal de Cornejo contra Mario Adaro, el otro laboralista que tiene la Corte. El gobernador acusó a Adaro de defender a "empleados vagos" del Estado, citando en general sentencias en las que la Corte obligó a reincorporar a estatales que Cornejo había echado.

¿Contrapeso?

Norma Llatser parecería ser un contrapeso en esa especialidad, así como en su momento fue dedignado José Valerio para contraponerse a Omar Palermo. La deferencia es que ahora la Corte no está dividida en salas, por lo que las causas laborales no necesariamente serán abordadas por quien será jueza desde marzo. Sí tendrá peso en los votos plenarios, cuando todos los jueces deban opinar. Allí hay otra de las grandes claves de ese tribunal. Los conflictos de poderes y temas institucionales los resuelve el pleno del cuerpo, donde se ponen en juego los 7 votos. Allí la renovación es una ecuación donde no hay mucho riego y de resultado positivo cantado: Pedro Llorente era un voto automático casi sin agregado de valor desde hace años en la Suprema Corte.

Llatser ocupa un lugar en la Segunda Cámara Laboral. Allí tiene como compañeros a dos jueces que también tienen importantes vinculaciones. Se tata de Jorge Gabutti, que fue subsecretario de Trabajo durante el gobierno de Celso Jaque, y Julio Gómez, que es hijo del ministro del homónimo ministro de la Suprema Corte. Pero además tiene un pasado dentro del cuerpo de abogados del Estado, pues estuvo en Asesoría de Gobierno, donde compartió responsabilidad con Dalmiro Garay, actual presidente del máximo Tribunal. Por eso también comparten trayectoria en derecho administrativo. Garay ha puesto el foco en difundir los datos de mejora en la resolución de litigios laborales, acompañando la impronta del Gobierno en el tema.

Norma Llatser es actualmente presidenta de la Asociación de Magistrados, el organismo que nuclea a los jueces y donde la política tiene permeabilidad indirecta. En esos foros es donde el oficialismo logró una importante capilaridad que le permite tener sutiles influencias. Es lo mismo que ocurre en el Colegio de Abogados. Llatser tiene pergaminos para demostrar independencia. Pero en su primera aparición pública desde que fue nominada, no habló por decisión del Gobierno al que tendrá que controlar como magistrada, si el Senado avala su nominación.