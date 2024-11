Ricardo Quintela no acepta la conducción de Cristina Fernández de Kirchner y se une con otros gobernadores

Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner dominarán el Partido Justicialista en el más concreto y manifiesto sentido de la palabra. Esta es la única conclusión a la que llegó un obrero del peronismo que se reía de su propia ocurrencia. “Jamás pensé que el partido iba a ser un proyecto familiar”.

Los años que tiene en la vida y en la actividad lo hacen hablar sin ningún tipo de tabú, aunque para poder seguir existiendo en el microsistema en el que se mueve prefiere que su nombre no sea publicado. No es el único. Sabe que más allá del respeto que le profesan, lo que dice ahora puede ser tomado como una crítica. “A ver si me tratan de Judas”, comentó mientras se volvía a reír con ganas.

Finalmente, la jueza con alcance electoral María Romilda Servini (ex de Cubría) determinó que la presentación judicial en contra de la decisión de la Junta Electoral partidaria no tenía ningún asidero y convalidó la única lista que presentó los documentos como correspondía, Primero la Patria y Ricardo Quintela no participará de la interna. Tampoco seguirá el reclamo judicial.

La pírrica obtención de la Presidencia del Partido Justicialista nacional por parte de Cristina Fernández de Kirchner no tiene que ver con la legalidad del procedimiento. El silencio de Axel Kicillof fue atronador para sus pretensiones. Por eso Ella lo trató de Judas y también como Santo Pilatos, por haberse lavado las manos a la hora de las definiciones. ”El Judas había sido peor. Desconoció la existencia de Cristo, algo parecido de lo que Cristina piensa de si misma”, volvió a comentar la misma fuente.

El primer fracaso fue el operativo clamor iniciado por Wado De Pedro al proponerla para el cargo por el cual jamás había mostrado interés. Luego la discusión pública con un hijo pródigo como el gobernador bonaerense. Y todo empeoró porque, no sólo Quintela no quiso bajarse de su pretensión, sino que ahora advirtió que no aceptará la conducción de la expresidenta y con él están los gobernadores de Misiones, Tucumán, Catamarca y Salta.

El argumento que muestra la viuda de Néstor Kirchner para conducir el Partido Justicialista son sus antecedentes como jefa de todos los procesos ganadores, salvo las elecciones legislativas. Además, es la única dirigente que mantiene un nivel de popularidad dura y directa. “Es la que emociona, la que la gente se desvive para ir a verla”, confiesa un intendente que desearía que no fuera así.

Pero lo que esconde es que se avecina un fallo adverso en su contra que la inhabilitaría a ser candidata cuando la condena quede firme en la Corte Suprema por la causa de los cuadernos y Vialidad. El deseo de volver a decir que el peronismo está proscripto porque ella fue condenada alimenta su conducción partidaria.

“El próximo 17 de noviembre, cuando le den el PJ a los Kirchner, nosotros haremos nuestro propio congreso”, advirtió el gobernador riojano. Sabe que no tendrá como invitado Axel Kicillof, tal cual sucedió hace meses cuando presentó la nueva Constitución de La Rioja, algo que Quintela comprende perfectamente.

“Pero se abre una nueva etapa. Seguramente esto tendrá su réplica en los bloques legislativos. Seguramente armemos un bloque de diez diputados nacionales y otro de siete senadores, que en algunos puntos actuarán junto con los que conducen Germán Martínez y José Mayans y en otros no”, dijo hoy por zoom el eliminado candidato presidencial peronista. Cristina con la futura conducción del PJ. Extraño: no hay imágenes de Juan D. Perón en la sala

A pesar de la colección de fotos que logró durante los últimos quince días, con la visita en el Instituto Patria de legisladores, sindicalistas e intendentes, en la intimidad, Cristina sabe que su conducción está bajo discusión. De todos, la pérdida de confianza con Kicillof será, seguramente, lo que más sentirá en la intimidad aunque su hijo y los otros miembros de La Cámpora no lo reconozcan.

Para el gobernador bonaerense, su independencia con respecto a la decisión de su antigua conductora le costará caro. De memoria selectiva y dura, la ex presidenta y La Cámpora seguramente tendrán guardada o ya encuadrada la carta que firmó Kicillof hace quince días en la que reclamó que “cualquier diferencia o crítica desate el disciplinamiento”.

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, dejó en claro que las relaciones no se iban a arreglar a pesar que Quintela no continuara con sus reclamos partidarios. En su paso por Avellaneda le reclamó por los fondos que la Provincia le adeuda a su comuna. Y Wado De Pedro pareció dolido pero todos saben que no lo estaba ya que calificó de “oportunistas” a quienes no le dieron su apoyo a la ex presidenta. https://www.mdzol.com/politica/2024/10/26/cristina-fernandez-de-kirchner-sera-la-proxima-presidente-del-pj-pero-se-agudiza-la-pelea-interna-1162105.html

“Quedó en un no lugar. Cristina y Máximo no aceptan las abstenciones pero tampoco avanzó para ganarles. Lo van a apretar de todos lados, con proyectos en la legislatura que no maneja con intendentes que, ante la mínima duda, vuelven corriendo a depender del presidente del PJ bonaerense”, confió un funcionario que intentó ayudarlo pero se quedó con sabor a poco.

Para el dirigente con incidencia territorial, “entre la limada de los pibes, la presión de Sergio (Massa) que un día estará con él y en otro con Máximo, pero fundamentalmente con el brutal recorte de fondos que impone Javier Milei, los próximos años serán difíciles de soportar”.

“¿Viste la película Forest Gump?... ¿Viste que Tom Hanks corre mucho y todos lo ven como un líder creativo e inspirador y de pronto se queda quieto, se da vuelta, y los deja a todos mirando? Bueno, no sea cosa que pase eso con Axel, que antes de enfrentarse a Cristina decida no hacer más nada”, pensó hoy un intendente que no lo entiende demasiado al gobernador bonaerense.