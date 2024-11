Políticos y empresarios reciben con la alfombra roja a un pastor evangélico

Una distinción por parte de la Cámara de Senadores- y posible recepción de la vicegobernada Hebe Casado este martes 19; un acto en su honor en el departamento de Las Heras convocado por el intendente, en el histórico Plumerillo este miércoles 20 y una cena en el hotel Sheraton el jueves 21 por la noche en la que participarán empresarios y políticos, son parte de la agenda pública que tendrá el pastor evangélico Andrés Palau y su esposa, Wendy. Luego, el viernes 22 y sábado 23 encabezarán un festival que es muy tradicional de su credo, que se hará el Prado Gaucho del Parque General San Martín, de manera gratuita, y con un grupo abultado de músicos en escena.

Este lunes 19 por la mañana, el pastor mendocino Esteban Morales, se encontraba en la cárcel de Almafuerte junto con el equipo Palau, que hace varios meses están organizando el festival que promete tener una convocatoria masiva en la provincia, como viene ocurriendo hace más de 25 años con el evento que encabezó su padre, el fallecido pastor Luis Palau, quien murió en marzo de 2021.

Pero previo al recital, Andrés y su esposa Wendy serán homenajeados por gran parte de la dirigencia política. Esta tarde a las 17 en la Legislatura recibirán una distinción por parte de la Cámara de Senadores. Esta actividad fue confirmada a MDZ por la vicegobernadora, quien tratará de estar presente ya que además deberá participar de la agenda oficial sobre las Ciudades del Futuro-. Este acto legislativo no tiene nada de improvisado: hace más de dos meses, el 10 de septiembre, el Senado de la Provincia de Mendoza declaró de interés al Festival Palau. La resolución fue impulsada por la senadora del oficialismo (Cambia Mendoza) María Laura Sainz. De todas maneras, no estarán todos los legisladores presentes. Durante la mañana es la sesión del Senado sin embargo, varios jefes de bloque advirtieron a este diario que no participarán del homenaje.

Este martes 20, el anfitrión será el intendente Francisco LoPresti. El jefe comunal esperará al pastor y a su esposa a las 9.45 en una carpa de recepción en la que el que mantendrá una charla con ellos en el histórico Campo El Plumerillo que queda en el departamento.En el acto, habrá palabras del lasherino y regalos para los invitados. El evento terminará a las 12.30. No están invitados funcionarios que no sean de la comuna.

Lo Presti en un acto reciente con otros pastores evangélicos

Pero lo que hay que tener en cuenta que todos los secretarios del intendente están obligados a ir al acto. No es una casualidad. Para LoPresti los evangélicos son muy importantes, porque son una comunidad muy extendida en Las Heras, a tal punto que en su entorno tienen la creencia que con ellos, podría alcanzarles para ganar las elecciones. Por eso, el 1 de noviembre pasado, es decir hace menos de 20 días se lo pudo ver con más de 30 congregaciones evangélicas en el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas en la Plaza Marcos Burgos. Reunió a más de mil vecinos.

Además, LoPresti nombró como Director de Desarrollo Humano al pastor Chiqui García. Es un evangélico que tiene una gran congregación y su accionar apunta a coordinar acciones con otros pastores y las Iglesias. El antecesor a LoPresti, Daniel Orozco (quien se pasó de Cambia Mendoza a La Unión Mendocina y compitieron) también tiene un estrecho vínculo con evangélicos. De hecho, creó la dirección de Culto con tres pastores al frente, entre los que se encontraba García, quien luego dejó el Gobierno.

El jueves la agenda comienza con una conferencia dirigida a los efectivos policiales de Mendoza, cadetes de la policía y servicio penitenciario y posteriormente el matrimonio será recibido por el intendente de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien firme suena como candidato a gobernador por el Frente Cambia Mendoza para 2027.

Pero lejos del valor "histórico del Plumerillo", o del protocolo habrá una actividad más para Palau y su compañera de vida que no sólo tendrá la presencia de dirigentes políticos sino también empresarios. Se trata de una cena este jueves 21 en el hotel Sheraton que queda en la calle Primitivo de la Reta de la Ciudad de Mendoza. Hay varios dirigentes confirmados, entre quienes está la intendenta de Santa Rosa y actual presidenta del PJ - y futura vice del partido Flor Destéfanis, quien afirmó a MDZ que será de la partida. No irá sola: será acompañada por la presidenta del bloque de Senadores del PJ, Adriana Cano, quien además tiene mucho trabajo territorial en Las Heras. Para ir a la cena, algunos dirigentes políticos y empresarios fueron invitados y otros deberán pagar la tarjeta.

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo, por ahora, no tiene en agenda recibir al pastor Palau y a su esposa Wendy (quien además de ser la referente mujer de la Iglesia, ha escrito un libro y está previsto que reciba una distinción por su labor como escritora evangélica).

No es la primera vez que los Palau vienen a la Argentina y que la dirigencia política, teniendo en cuenta los miles de seguidores que tienen, los reciben con honores. En 2022 se hizo un gran festival en Buenos Aires y fueron recibidos por el por entonces jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta, que en ese momento era un referente del PRO.

Pero como fue el único, la actual vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario (PJ), homenajeó a Palau cuando era intendenta de La Matanza, donde también tiene muchísimos fieles.