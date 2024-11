Luján y Guaymallén, unidos para sumar una tercera vía en los accesos Sur y Este con los fondos de Portezuelo

Puertas adentro de los municipios de Guaymallén y de Luján de Cuyo trabajan en conjunto en dos proyectos "hermanos" que, de ejecutarse, brindarían una serie de soluciones que ambas comunas aprovecharían de forma directa e indirecta. Se trata de la incorporación de una tercera vía en tramos específicos del Acceso Sur (Luján) y del Acceso Este (Guaymallén). Ambas iniciativas tienen como finalidad mejorar el flujo del tránsito no solo agregando un nuevo carril, sino mediante la construcción de puentes y cruces y hasta la puesta en funcionamiento de un sistema de peajes para que exista un repago.

Ambas inversiones millonarias ya están detalladas en los proyectos que fueron acercados a Vialidad Nacional, organismo a cargo de ambos accesos que se encuentran en la traza tanto de la Ruta N°40 como de la Ruta N°7. El anhelo es de hace años y, debido a las políticas del Gobierno de Javier Milei de terminar con la obra pública enteramente financiada por Nación, los municipios y las provincias pisaron el acelerador y analizan alternativas para ejecutar esta clase de proyectos con un esquema de inversión público-privada.

En Mendoza hay una particularidad y es que la gestión de Alfredo Cornejo cuenta con los fondos de resarcimiento por lo perjuicios provocados por la promoción industrial durante la década de 1990. El Gobierno de Mendoza ya ha comprometido el gasto de US$ 273 millones en 18 obras, del total de US$ 1.023 millones que originalmente se iban a destinar a Portezuelo del Viento. En el medio, Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo, y Marcos Calvente, intendente de Guaymallén, insisten en que parte del dinero restante -con ampliación de uso autorizada- se utilice para mejorar los accesos mencionados. Son necesarios aproximadamente US$ 60 millones en total.

Esteban Allasino, en diálogo con MDZ, consideró que "los fondos del resarcimiento vienen a saldar la promoción industrial. Esto no alcanza para compensar la pérdida histórica que tuvimos, pero sí tiene un carácter industrial. Dotar a la red vial de Mendoza va a generar mayor rendimiento económico". Además, dijo que el plan "está cargado en el banco de proyectos" que tiene la provincia, donde todos los municipios han sugerido obras para realizar con dinero de Portezuelo.

En ese mismo orden, Marcos Calvente coincidió en que se disponga de los fondos de Portezuelo del Viento al sostener a MDZ que las mejoras en los accesos "son obras para todo los mendocinos que hacen a la matriz productiva de la provincia. Son corredores económicos para quienes transita. Desde el punto de vista técnico, hay que plantear un red de accesos".

Unidos pese a ser de diferente color político, ya tuvieron conversaciones con la administración provincial. Incluso, los dos jefes comunales decidieron meterse de lleno al ser ingenieros civiles. Calvente, que forma parte del oficialismo, deslizó que ya platicó del tema con el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. "Hablé con Natalio Mema (ministro) y me manifestó que es correcto el análisis. Tienen un legítimo interés en hacerlo y lo reciben. El tema también ocupa a las autoridades provinciales", dijo.

Esteban Allasino, de La Unión Mendocina, y el gobernador Alfredo Cornejo.

El proyecto del Acceso Sur

El Acceso Sur cuenta con una tercera vía inaugurada años atrás desde Paso hasta el Predio de la Virgen y el comienzo del Acceso Este. Durante años se intentó avanzar para que esto se extendiera aún más al Sur, pero no hubo avances. El plan por el cual el municipio se entusiasma implica que el nuevo carril llegue hasta Azcuénaga, el principal ingreso a Luján. Asimismo, se añadirían puentes y salidas.

Esteban Allasino asegura que "hay que mirar la situación en macro y tener una mirada estratégica de desarrollo territorial" porque "es una provincia con una área metropolitana grande que se extiende para el Sur, Este y Norte y poco al Oeste. Mendoza se extendió más al Este y al Sur que a los otros puntos".

El lujanino también comentó que el Acceso Sur tiene 85 mil autos que transitan a diario. En tanto que 120 mil lo hacen por el Acceso Este y 45 mil por el Acceso Norte. "Mendoza tiene 750 mil autos y nosotros estamos diciendo que esta red tiene 250 mil, es decir que un un tercio utiliza la red de accesos metropolitanos", dijo Allasino, que aportó que "la Costanera es el mejor modelo desde Rodriguez Peña a calle Brasil. El Corredor del Oeste viene a emular esa hazaña vial".

En cuanto a los detalles, Allasino no solamente piensa en que se deberían hacer los 10 kilómetros de tercera vía entre Paso y Azcuénaga, sino también "puentes que faltan" sobre las calles Castro Barros, Malabia, Carrodilla y Zapiola e intercambiadores. El costo estimado asciende a US$ 35 millones. Las colectoras, en un plan integral, deberían hacerse antes de tocar la calzada principal, según esgrimió.

"La obra, para mí, tiene que replicarse en el Acceso Este. Si no, Mendoza va a tener dificultades en el tránsito. Mucho de lo vial se hizo en la década de 1970. Mendoza no ha tenido un plan estratégico. Nos ha costado mucho hacer las obras y después no hemos podido mantenerlas", indicó.

Allasino destacó la lógica del peaje diferenciando cada tipo de vehículo. "Hay que llamar a licitación y el Estado va a poner plata que no va a recuperar por la mala praxis anterior. Una empresa va a poner plata que va a recuperar con pajees y que a la vez va a garantizar el mantenimiento de la ruta".

En relación al mal visible mal estado de los caminos, subrayó que "el abollamiento en las rutas es producto de la sobrecarga. El responsable es el Gobierno nacional y no lo controla. Por ejemplo, Axel Kicillof mandó a comprar básculas para controlar el peso de los camiones. El sobrepeso de camiones es el principal motivo de deterioro. No va a cambiar el estado de nuestros caminos sino cambia la cultura vial de Mendoza", señaló. En Paso, mano al Norte, comienza la tercera vía inaugurada años atrás. Foto: MDZ.

Cómo es el plan para el Acceso Este

Un mes atrás, Marcos Calvente dio precisiones sobre la iniciativa del municipio de Guaymallén para que la tercera vía en un sector determinado pueda convertirse en una realidad. En aquella ocasión, presentó un proyecto ante Vialidad Nacional para agregar una vía en el Acceso Este, que al día de hoy únicamente cuenta con tres carriles desde el nudo vial hasta la altura del Mendoza Shopping. También pretende ejecutar nuevos cruces en sentido Norte-Sur. El costo calculado es de US$ 25 millones.

El planteo del jefe comunal radical es que, eventualmente, el sector privado financie el 70% y que el 30% restante lo aporten tanto el municipio como la provincia (aunque no descarta que los fondos de Portezuelo sirvan para traccionar). La forma para que la obra genere un repago para el inversor consiste en colocar cuatro peajes. El primero se ubicaría a la altura de la Variante Palmira y el resto en las demás partes del Acceso en sentido Oeste. Calvente quiere peaje free flow, es decir, sin cabinas tradicionales. Todo funcionará de manera digital. El Acceso Este es el principal ingreso a la Ciudad. Foto: MDZ.

La tercera trocha iría desde Carril Ponce -en un principio iba a ser desde Tirasso- hacia el Oeste. Por otro lado, la municipalidad quiere elevar al Acceso a esos tres carriles en los dos sentidos de circulación para generar cruces que vinculen el sector Norte con el sector Sur de Guaymallén. Dichos cruces están sobre calles Urquiza y las conexiones entre Azcuénaga-Avellaneda y Houssay-Rosario. La intención es descomprimir el caos vehicular diario sobre calle Arenales.

"Sé que el Gobierno provincial tienen esta visión ya que pretende avanzar con soluciones integrales. Sí tienen que participar y dar la venia los municipios involucrados, pero no hay que correrse del sector público y del privado. Pretender que el sector privado recupere toda la inversión es muy difícil y Vialidad nacional no quiere que el sector público se haga cargo... Tiene que ser una mezcla".

"Hay que mirar a vialidad nacional y estar expectantes. con el gobierno provincial estamos en esta sintonía. La provincia quiere encararlo de esa manera", concluyó Calvente.