Video: José Luis Ramón aseguró tener "ganas de pegarle una trompada" a un ministro cornejista

Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Legislatura dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo que propone la disolución del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). Dicha iniciativa busca transferir las funciones del EPAS al Departamento General de Irrigación, entidad que asumirá el control de los servicios de agua potable y saneamiento en la provincia.

En ese marco, el diputado José Luis Ramón (Bloque de los Consumidores y Ciudadanos) dio a conocer los motivos por los que se encuentra en desacuerdo con el proyecto que aún resta tener el visto bueno en el Senado para su sanción definitiva. En la sesión, durante su extensa intervención, apuntó contra el Gobierno de Mendoza.

Pero la particularidad es que, en su alocución, tuvo una exabrupto cuando mencionó al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, quien fue el encargado de defender el proyecto en el plenario de comisiones.

"Quieren cargar en el hombro de los trabajadores porque van a ser ellos los culpables de que no lleguen a los lugares donde se necesita arreglar los caños porque el agua se pierde. Del 12% que se usa del agua para el consumo humando, se usa el 8% porque el resto se pierde. Se pierde porque el que tiene la obligación de hacer las inversiones, que es el Gobierno, para que esos caños se cambien y estén bien como en Chacras de Coria para los conchetos que vivimos en ese lugar. Que también esos caños estén en los lugares donde se pierde. Se pierde porque no les importa", dijo Ramón.

Y luego vino su controversial frase. ¿Les importará, siendo un bien de mercado, que se siga perdiendo el agua y que llegue el agua a los lugares donde no la van a pagar? Eso le quería decir al ministro (Mema) el otro día, pero estaba conectado. Me daban ganas de pegarle una trompada ¡Sí!. Es la ignorancia de las ignorancias. No podemos burlarnos de la pobreza de quienes no pueden pagar el agua", señaló.

El proyecto también establece la derogación de la Ley N° 6044, que dio origen al EPAS en 1993, y plantea la creación de un nuevo marco normativo acorde a las necesidades actuales del servicio.

Uno de los argumentos principales que impulsó la disolución del EPAS es que su estructura resulta costosa y redundante, según señalaron los legisladores. Ricardo Tribiño (UCR), miembro informante, afirmó que el Departamento General de Irrigación, con rango constitucional, cuenta con la capacidad técnica y operativa para asumir las tareas que desempeñaba el EPAS, por lo que no habría necesidad de mantener dos organismos con funciones similares.

Sin embargo, la propuesta también generó críticas. Desde la oposición, algunos legisladores argumentaron que el acceso al agua es un derecho humano y expresaron preocupación por un enfoque mercantilista en la prestación del servicio.Justamente, José Luis Ramón y Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) fueron dos de los que votaron en contra, considerando que el proyecto no garantiza un control adecuado del servicio ni los derechos de los usuarios.