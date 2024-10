Pablo Moyano calienta la interna de la CGT y pone en duda su continuidad

La división interna que afronta la CGT se profundizó luego de la reciente reunión de dirigentes con funcionarios de Milei. Este martes, Pablo Moyano expuso su malestar hacia los sectores de la central obrera que optan por el diálogo en lugar de la confrontación y dejó abierta la posibilidad de renunciar a la cúpula de la entidad.

"Después veremos qué medidas tomamos, si la continuidad en la CGT o no", respondió el líder de Camioneros, dejando en suspenso su continuidad.

El cosecretario General criticó a quienes dialogan con el Poder Ejecutivo ya que "no sirve para nada". "Hay que confrontar. No entiendo a los que van a hablar con funcionarios que les cagaron 10 mil pesos a los jubilados", señaló en diálogo por AM 750 y añadió: "Hay que discutir muchas cosas y lamentablemente no está pasando".

En ese marco, Moyano adelantó que esta semana habrá una reunión de la "mesa chica" de la CGT y que allí planteará la posibilidad de abandonar la estructura.

"No podemos estar de acuerdo con los que se reúnen con quienes están echando a trabajadores. Basta de diálogo con los traidores", advirtió el hijo mayor de Hugo Moyano.

Las tensiones dentro de la CGT se intensificaron luego de que algunos dirigentes asistieran a una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en la que el Gobierno buscó aliviar tensiones tras la reglamentación de la Ley Bases.