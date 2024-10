El PRO de Mauricio Macri le da la mano a Javier Milei y acompañará el veto a la ley de financiamiento universitario

El PRO anunció su posición respecto al veto presidencial de Javier Milei sobre la ley de Financiamiento Universitario y señaló que dentro del espacio "siguen pensando lo mismo" que cuando rechazaron el proyecto la semana pasada, aunque apuntaron contra el Gobierno por "agravar" un conflicto que "se podría haber evitado con una gestión profesional y eficiente".

En el comunicado, el espacio que comanda el expresidente Mauricio Macri enfatizó que "siempre ha defendido la bandera de la educación pública" y apuntó directamente contra "la gestión que el Gobierno Nacional ha llevado adelante sobre las universidades nacionales".

Entre las principales críticas a la administración libertaria, el PRO cuestionó la prórroga del presupuesto de 2023 "sin establecer con claridad los fondos que se iban a asignar a las universidades durante 2024" y advirtió que el Gobierno "no terminó de conformar las autoridades de la Auditoría General de la Nación, organismo responsable de auditar a las universidades". En ese sentido, también subrayaron que no se constituyó la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que define el plan de auditorías para la AGN "ni se derogó la resolución del exprocurador Carlos Zanini del 28 de noviembre de 2022 que impide a la SIGEN, organismo auditor del Poder Ejecutivo, auditar a las universidades". A su vez, cuestionaron: "Llegando al último trimestre del año no ha logrado acordar con los gremios universitarios una paritaria que traiga tranquilidad a docentes y estudiantes".

"En síntesis, habiendo pasado diez meses de gestión el gobierno se encuentra en un conflicto agravado por cuestiones internas del propio gobierno, conflicto que con una gestión profesional y eficiente se podría haber evitado. Como siempre hemos señalado, para el PRO la gestión importa", sentenció el partido

Pese a las críticas, el espacio recordó que su bloque "ya votó mayoritariamente en la Cámara de Diputados hace pocas semanas, rechazando esa ley" y que "siguen pensando lo mismo". "Somos coherentes con la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como prioridad para que nuestro país salga adelante y con nuestro respeto a la ley de Administración Financiera que impide que una ley defina un gasto sin explicar cómo se financia", argumentaron en el texto.

Sin embargo, una vez garantizado el apoyo, el PRO le reclamó al Gobierno que convoque a un diálogo con los gremios universitarios "que avance de manera urgente para alcanzar un acuerdo" y le exigió que "incluya las necesidades de las universidades en el proyecto de presupuesto 2025 de manera prioritaria". A estos pedidos se sumó la solicitud de que se derogue la mencionada resolución del exprocurador Zanini "e involucre a la SIGEN en la auditoría de las universidades" y que "avance en las tareas pendientes sobre la AGN para garantizar la transparencia del gasto universitario".

En la batalla por el veto, el rol del PRO es clave, ya que los libertarios solo poseen 39 bancas en la Cámara de Diputados y necesitan sumar 48 voluntades para alcanzar el tercio necesario que blinde el veto presidencial de Javier Milei.

En ese poroteo, los amarillos cuentan con 38 legisladores, aunque Álvaro González, cercano al exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, ya anticipó que votará en contra de la medida.

Vale recordar que para insistir con la medida, la oposición necesita conseguir los votos afirmativos de dos tercios de los presentes, por lo que las ausencias también jugarán un papel en el resultado final.

La determinación del PRO se definió en una reunión por Zoom convocada por el jefe del partido de la que participaron los los gobernadores del espacio Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut); el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; los intendentes bonaerenses Soledad Martínez (Vicente López) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón); y los diputados nacionales Cristian Ritondo -jefe del bloque- María Eugenia Vidal y Diego Santilli. También asistió el secretario general del partido, Facundo Pérez Carletti y el exsecretario General de la Presidencia de Macri Fernando De Andreis, hoy uno de los principales estrategas del macrismo.

El comunicado emitido por el PRO

Cuándo se debate

A pedido de los principales bloques de la oposición, Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica, la Cámara de Diputados sesionará el miércoles desde las 11 para decidir el futuro de la ley que propone una actualización de las partidas presupuestarias y una recomposición salarial para docentes y no docentes en base a la variación acumulada de la inflación informada por el Indec.

Cuál es la postura del Gobierno

La postura del Gobierno fue clara, llamó a la ley un acto de "populismo demagógico" y enfatizó que el presidente vetará cualquier "irresponsable proyecto de aumento del gasto público que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal". Sin embargo, si la oposición consigue los votos en el Congreso podrá doblegar la voluntad de la Casa Rosada.

Ante esa posibilidad, desde el Gobierno ya adelantaron que no se darán por vencidos. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció anoche que si el veto cae la Casa Rosada apelará ante la Justicia. "Están presentando un gasto sin la contrapartida. Vamos a apelar porque está mal", sostuvo el funcionario en diálogo con LN+, y agregó: "Lo que dice la ley de administración financiera es que el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique".

A falta de dos días para la sesión, tanto oficialismo como oposición buscarán persuadir a los legisladores indecisos que tienen hoy en sus manos la caída o la vigencia del veto de Milei.

Noticia en desarrollo...