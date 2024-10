Veto de Javier Milei al financiamiento universitario: Lourdes Arrieta anticipó su voto y complica a La Libertad Avanza

La diputada mendocina Lourdes Arrieta confirmó en las últimas horas que votará en contra del veto presidencial que el Gobierno busca aprobar en el Congreso respecto de la ley de financiamiento a las universidades nacionales.

Era uno de los votos con los que La Libertad Avanza especulaba (por una abstención o a favor del veto) en un poroteo que comienza a complicar al oficialismo.

"Lo estamos analizando con mi equipo, pero en este caso mi voto siempre va a estar a favor del prójimo. En este caso a favor de los estudiantes, siempre a favor de ellos. Lo estamos analizando al rechazo al veto, podríamos decir que tengo media mano levantada para rechazarlo", contó Lourdes Arrieta en una entrevista con radio Con Vos.

Y sumó su visión al respecto de la marcha federal en defensa de la educación pública que se realizó en todo el país el pasado jueves. "No hubiera estado presente en la marcha universitaria, pero sí acompaño el reclamo, mi mejor participación va a ser en el Congreso y no en la calle. Sé que se movilizaron un millón de personas, en mi provincia fue multitudinaria", sintetizó la diputada.

"Si desfinanciás la educación pública generás más delincuencia, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta lo que está pasando. Javier (Milei) hablaba de vouchers, nunca de desfinanciar la educación, nunca dijo eso en campaña. Lo que tengo que definir es mi discurso, hay ciertos engranajes que hay que terminar de entender. No he recibido presiones para acomodar mi postura, sí algún que otro llamado para saber qué iba a hacer, pero yo banco los ideales de la libertad y la educación", advirtió.

En otro tramo de la charla hizo una síntesis de su salida del partido gobernante y lanzó: "El romanticismo que nos tenía encantados a muchos con La Libertad Avanza se ha ido esfumando, podría decir que acompaño algunas cosas y otras no".

"Creo que han hecho todo lo posible para correrme del oficialismo, los que secundan a Javier (Milei). Le puse garra y amor para bancar a Milei, pero los que lo rodean aislaron a las personas que estábamos confiados en este cambio. Hacen cosas que uno no apoya y están fuera del discurso de campaña. No sé si la incluyo a Karina en eso, pero sí a Martín Menem, que no tuvo el suficiente coraje para apoyarme a mí. Esperó el momento para sacarme", contó la legisladora mendocina.

"No recibí presiones para dejar la banca, pero el esquema ya estaba armado para que me agoten la paciencia, para que pise el palito. Una persona cercana a Menem me ofreció un monobloque el mismo día que presenté la denuncia para investigar la visita al penal de Ezeiza", confesó.

"La investigación sobre la visita al penal de Ezeiza va a quedar en la nada, como siempre. El oficialismo y los dialoguistas han acordado que eso no escale, al igual que otros proyectos. La insistencia va a quedar en silencio", sumó.

Finalmente ratificó su opinión sobre la última dictadura militar en Argentina: "Mi mirada sobre la dictadura militar va a ser la misma, repudio todo acto de violencia. Hay que construir hacia adelante, pero se merece una crítica el sistema educativo en todos sus niveles y este tipo de temas se pasan por alto en la secundaria. Debería hacerse una reestructuración de lo que se está enseñando". "Me arrepiento de la visita a los genocidas en Ezeiza", finalizó.