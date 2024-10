Elecciones: luego de la Boleta Única, el Gobierno busca otro cambio fuerte

El Gobierno nacional continuará impulsando reformas en el sistema electoral luego de la ley para votar con Boleta Única, sancionada esta semana en Diputados.

El jefe de Gabinete Guillermo Francos confirmó que la gestión de Javier Milei buscará mediante un proyecto la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"Tenemos que diseñar un sistema porque las PASO no sirvieron para nada", afirmó el jefe de ministros. Francos consideró que implican "un costo enorme para el Estado" y "una molestia generalizada para los ciudadanos".

El jefe de Gabinete insistió este viernes con una postura que ya había comentado meses atrás: "Estamos convencidos de que las PASO no han sido ni son un instrumento útil para la resolución de los problemas de los partidos. Eso lo tienen que resolver los partidos, no el Estado nacional ni el conjunto de todos los ciudadanos".

"¿Cuántas veces se ha utilizado para resolver una interna? Yo creo que dos", recordó Francos en comunicación con Radio Continental, al hacer referencia a la competencia entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta en el PRO, y la de Sergio Massa y Juan Grabois en Unión por la Patria.

Por otro lado, ministro coordinador celebró los votos que convirtieron en ley la boleta única de papel y cuestionó a los partidos que hacían un negocio en torno a la impresión de boletas: "La boleta única de papel ha sido un avance significativo. No solamente va a clarificar y hacer más sencillo el trámite del voto, sino que además va a terminar con esta enorme cantidad de partidos que se han dedicado solo a hacer negocios por la plata que el Estado da por emisión de las boletas. Hay 770 partidos nacionales y provinciales. Muchos viven todo el periodo con el importe que recibieron por la emisión de las boletas, lamentablemente".

Francos también le dejó un mensaje al presidente del PRO Mauricio Macri, que este jueves inició reuniones con legisladores amarillos para definir las próximas cuestiones en el Congreso, entre ellas la ratificación o rechazo al veto a la ley de Financiamiento Universitario.

A propósito, cuestionó: "No es que PRO siempre haya defendido la educación pública, yo también la he defendido toda mi vida, y los que integramos el gobierno del presidente Milei también. Pero la defendemos con un sentido lógico y de eficiencia, no para gastar o pedir recursos que nadie sabe cómo se gastan".

"Yo lo que diría es: ‘¿Qué es lo que dice la ley de financiamiento universitario? ¿Cuánto se gasta en las universidades? ¿Cuáles son los recursos que se piden? ¿De dónde salen los fondos?’. No sé si el presidente Macri se ha preguntado sobre estos temas o no. Esas son las preguntas, no si como milanesas o no como milanesas. Es una cuestión de fondo", remató el jefe de Gabinete.