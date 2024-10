Cristina Fernández de Kirchner le da solo dos horas a Quintela para corregir las listas sino: ¡afuera!

Cristina Fernández de Kirchner instó a sus apoderados de lista que impugne la nómina presentada para competir en su contra encabezada por Ricardo Quintela al sostener que la misma no reúne los requisitos legales básicos que fija la Carta Orgánica del Partido Justicialista.

Los apoderados Eduardo López Wesselhoefft, Patricia García Blanco, Gerónimo Ustarroz y Juan Manuel Olmos están analizando el escueto documento que presentaron los apoderados de Primero la Patria Teresa García, Gustavo Arrieta y Anabel Fernández Sagasti para que la lista Federales Un Grito de Corazón hagan las correcciones pertinentes en el plazo de dos horas.

Los representantes cristinistas detectaron que la presentación de la lista que conduce Quintela y que tiene como compañero de fórmula al puntano Alberto Rodríguez Saá no posee la documentación respaldatoria de varios candidatos e inclusive advierte sobre la falta de representantes partidarios de varias provincias. En lo legal, la formalidad, indudablemente, no se cumple.

Sin embargo, las observaciones realizadas por los allegados de la ex presidente y vice de la Nación buscan, por sobre todas las cosas, la consagración de una lista única y sin ningún miembro opositor. "Esto no es así. Nada que ver. Estamos trabajando para la realización de las elecciones, ya empezamos con todo lo concerniente al día de la votación, desde la seguridad al traslado de las urnas y los lugares de votación", le dijo a MDZ uno de los abogados que sigue de cerca todas las presentaciones partidarias.

A diferencia de lo que se ha especulado, en la Junta electoral partidaria sostienen que "el fondo partidario tiene el dinero para costear toda la elección" y agregó: "Estamos trabajando para la realización de la interna, no sé de donde sale que no queremos que haya interna".

De los cuatro miembros, García Blanco y Ustarroz son allegados a Fernández de Kirchner mientras que Olmos inició su trabajo en ese organismo como referente de Alberto Fernández pero ahora trabaja activamente para la candidata de Primero la Patria. Él en persona llamó a varios “remolones” que pretendían esquivar el combate partidario y terminaron accediendo a participar.

Pícaro. Con poco desnudó la estrategia de la expresidenta.

Consultado sobre si no era un "chiste" el plazo de dos horas solicitado para corregir los inconvenientes técnicos en la presentación partidaria de Quintela, uno de los encargados de tomar una decisión aseguró que "no. No es poco tiempo. Si vos tenés los candidatos, les pedís los documentos, y listo. Y, si te equivocaste en no colocarlo, lo agregas. Es muy simple lo que se le pide".

A pesar de la explicación, siempre didáctica y concreta, lo cierto es que la historia no ayuda a creerle a las autoridades de los diferentes oficialismos partidarios, siempre militantes de darle la razón al poder. Y mucho menos cuando, como en el PJ, todo quiere ser manejado por una misma familia.

Inmediatamente después de que se conoció el pedido de los apoderados de Cristina Fernández de Kirchner, Julio Zamora, intendente de Tigre, uno de los que padecieron el destrato de esa misma junta en las últimas elecciones PASO, dijo: "Desde el momento que supe que Juan Manuel Olmos era uno de los apoderados del PJ Nacional supe que Ricardo Quintela no tenía destino".

El diablo siempre aparece en los detalles. Y Zamora lo sufrió en carne propia cuando tuvo que enfrentar, y terminó ganando la interna de Tigre contra Malena Galmarini, quien pudo tener el auspicio de los dos candidatos, mientras que al reelecto intendente a gatas le permitieron competir en el marco del Unión por la Patria pero con el entonces candidato testimonial Juan Grabois.