Javier Milei apuntó contra Victoria Villarruel por su foto con Isabel Perón: "Yo no lo hubiera hecho"

El presidente Javier Milei volvió a marcar diferencias con Victoria Villarruel y rechazó la foto que se sacó con la exmandataria Isabel Perón en España sumado a la inauguración de un busto en su honor en Casa Rosada.

"Yo no lo hubiera hecho", contestó el mandatario en diálogo por TN y apuntó: "Para mí, el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres, todo lo contrario. No creo que haya llegado a ese lugar por sus méritos intelectuales, profesionales".

"Me parece que no es un modelo a seguir. Tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A", disparó el líder de La Libertad Avanza para dejar en claro su desacuerdo con la actitud de Villarruel.

"Durante su Gobierno se firmó el decreto de aniquilamiento. Cuando las fuerzas armadas y las de seguridad venían combatiendo a la guerrilla desde el año 69 con otros instrumentos. Desde mi punto de vista, yo no lo hubiera hecho", insistió.

De todas formas, aclaró que dentro del oficialismo "no somos manada" y reconoció que la titular de la Cámara Alta "tiene una visión de las cosas" que él no comparte. "Si ella quiere poner un busto de Martínez de Perón en el Senado, es la casa de ella", completó para intentar bajar el cortocircuito.

Sobre la interna peronista

Por su parte, relativizó la importancia de la interna del PJ y sostuvo que las tensiones entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner "es un problema de la oposición".

Sin embargo, arremetió: "También hay una parte de morbo. Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina Kirchner adentro".

Consultado sobre su balance de su gestión a 10 meses del inicio, Milei ironizó con los dichos de "Pepe" Albistur, esposo de la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

"Los que estaban comiendo pochoclo esperando que nos cayéramos en abril deben estar gordos, con sobrepeso. Espero que tengan reservas para seguir comiendo pochoclos", se burló.

El término deep motosierra y ¿Karina candidata?

En otro tramo de la entrevista, el gobernante se mostró en línea con el concepto de deep motosierra, utilizado días atrás por Federico Sturzenegger en una exposición ante empresarios.

"La motosierra no para nunca. En nuestro Gobierno la motosierra no va a parar jamás. De hecho, la baja de gasto público está enfocada en poder bajar impuestos", insistió.

Asimismo, Milei se refirió a las versiones de que su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, pueda encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires

"Es una decisión de ella", acotó primero para luego precisar: "No la veo con intenciones, creo lo hace más por el hecho de que tengamos una estructura y no tengamos que ceder a extorsiones de la política".